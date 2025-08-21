この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「オクトパスエナジーとLooopでんきはどっちが安い」で、小売電気アドバイザーの三浦氏がオクトパスエナジーとループ電気の最新料金比較について詳しく解説した。どちらの電力会社を選べばよりお得なのか、気になっている人に向け、2025年1月～4月の最新データをもとにシミュレーションを行った。

三浦氏はまず「最終的にどっちを選んだ方がお得なんですかっていうのが知りたい部分だと思う」と視聴者の悩みに寄り添いつつ、シミュレーションサイトによる比較が難しい理由を説明。オクトパスエナジーはイギリス発祥の大手電力会社で、東京ガスとのパートナー提携により信頼性の高い企業であること、ループ電気は「30分おきに電気料金が変わる」という独自の仕組みを採用している点を挙げ、「自分のケースではどうなんだろうってのがなかなか算出しにくい」という実情を率直に語った。

具体的な比較条件については「直近のデータ、具体的に言うと2025年の1月から4月っていうできるだけ近い日付の平均値みたいなのを算出して、どちらが高いのか安いのかっていうのをしっかり比較しました」と解説。ループ電気の料金設計が大きく変更され、電気をあまり使わない人には割高、逆によく使う人にはややお得になると「少ない人はちょっと高くなった。電気をよく使う人はお得になった」と特徴を整理した。

それぞれの料金計算方法の違いにも言及し、オクトパスエナジーは「結構シンプルで標準的な電気料金計算」、ループ電気は「30分おきに料金が変動し、計算式が複雑」とコメント。「完璧に正確な数値はどうしても出せないんですよね。なので平均値というか...JEPXの月間平均データで算出しました」としたうえで、関東・関西エリアで3パターン（100kWh/300kWh/500kWh）に分けて料金比較した。

試算結果について三浦氏は「関東エリア、関西エリアともに基本的にオクトパスエナジーさんの方が安かったです」と明言。その上で「そんなに大きく差が出るわけじゃないですけど、現状だとオクトパスエナジーさんだったんですけど、また別の季節になるとループ電気さんがお得になるというケースも全然あり得る」と、利用環境や季節要因による変動のポイントも補足。「一旦お試しでどっちか契約してみようというのもありじゃないかな」と柔軟な選択を勧めた。

