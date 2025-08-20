「ユニクロ」と仏ブランド「コントワー・デ・コトニエ」による「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS」2025年秋冬コレクションのウィメンズ全6アイテムが9月12日に発売されます。

同ブランドは、1995年に仏で生まれた「手の届くラグジュアリーブランド」。高品質な天然素材にこだわり、シンプルなデザインでありながら、洗練されたデザインのディテールが魅力になっています。

同コレクションでは、フレンチシックの魅力を表現した「コーデュロイショートジャケット」（6990円、以下、税込み）、「コーデュロイカーブパンツ」「コーデュロイミニスカート」（ともに3990円）が登場。コーデュロイシリーズはセットアップでコーディネートできます。

さらに、編地やデザインにこだわり、シンプルでありながら洗練されたシルエットを演出する「ラムモックネックセーター」「ウールブレンドポロセーター」「ウールブレンドクルーネックカーディガン」（いずれも3990円）もラインアップされています。

ネービー、オフホワイト、レッド、フォレストグリーン、チョコレートブラウンといったカラーで展開されます。

