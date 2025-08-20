試合後にインスタグラムのストリーズを更新

【MLB】ドジャース 11ー4 ロッキーズ（日本時間20日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地ロッキーズ戦で、ナ・リーグ単独トップタイに並ぶ44号ソロを放つなど、5打数1安打2打点1四球と活躍。試合後にはインスタグラムを更新し、自分よりも先に同僚2人の活躍を称えた。

インスタグラムのストーリーズを更新。先制の適時二塁打を放つなど2安打1打点の活躍で、まずはベース上で拳を突き上げて喜ぶフレディ・フリーマン内野手の画像を共有した。続いて4安打2打点の大活躍だったアレックス・コール外野手が移籍後初となる4号ソロを放って喜ぶ様子と、その下に44号を放った自分が並んだ画像も共有した。

この他、MLB公式が公開した「COMING SOON」の文字が入った自分の画像や、本塁打を放って試合後に上機嫌でインタビューを受けるコールの画像も追加。チームの勝利の喜びを伝えた。

ドジャースは3回までに7得点。先発したシーハンが2本塁打を浴びて6回4失点も、7回にも3得点を奪うなど、計18安打11得点と打線が爆発した。前日のサヨナラ負けの悔しさを晴らした。（Full-Count編集部）