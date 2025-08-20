4月には「父親リスト」に入って2試合欠場

【MLB】ドジャース 11ー4 ロッキーズ（日本時間20日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地ロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場。44号ソロを放つなど、5打数1安打2打点1四球だった。20日（同21日）には今季10度目のマウンドにあがるが、試合後にデーブ・ロバーツ監督は登板日翌日の21日（同22日）を休養日とする意向を明かした。

指揮官は「今日ベンチで彼と少し話した。明日は全てを出し切ってもらって、木曜日は休ませる」と話した。

この日は、2回に2死走者なしで迎えた第2打席で、右翼のロッキーズブルペンへ6試合ぶりとなる44号ソロ。打球初速115.9マイル（約186.5キロ）、角度は19度という“超低空弾”。指揮官は、「今日は打球速度116マイル（約186.7キロ）の本塁打を打った。とても印象的だった」と振り返った。

大谷はここまでチームの126試合中124試合に出場。4月18日（同19日）には真美子夫人の第1子出産のため「父親リスト」に入り、2試合を欠場。6月には投手復帰を果たしたが、登板日翌日も休むことなく出場してきた。

前回登板の13日（同14日）のエンゼルス戦では4回1/3で4失点だった。ロッキーズ戦での登板は2021年以来、通算2度目。クアーズフィールドでは初のマウンドとなる。

カード初戦は悔しいサヨナラ負けを喫したが、2戦目でドジャースは大勝。大谷は試合後のハイタッチの際には、登板日前“恒例”となっているマウンドでのシャドーを行い、グラウンドを後にした。（上野明洸 / Akihiro Ueno）