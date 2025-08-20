全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・祖師ヶ谷大蔵の洋食店『キッチンマカベ』です。常連からの評判も高いフライ類には、20cmもある「フラワー」という高級品種の大エビを使用するなど、食材選びにも抜かりのないメニューが揃う。

名物洋食屋さんの信頼の味わい

便利で楽なやり方が選ばれがちな世の中で、ここにはそんな手抜きが一切ない。食材選びにも自家製ドレッシングにも、毎日ピカピカに磨く厨房の調理台や床にも。

それは地元で長く続く人気洋食店を守る兵藤親子の当たり前。信頼がカタチとなる料理は何を食べても真っ当に旨いが、常連にも評判なのがフライ類だ。

キスにイカにエビが2尾入る「デラックス」は量と値段に頭が下がるし、クリームコロッケにさりげなく使うのは上質な銘柄鶏。大エビも凛々しい立ち姿は心なしかこの店で調理されて誇らしげ。

大海老フライ※ライス・味噌汁付き2310円

『キッチンマカベ』大海老フライ※ライス・味噌汁付き 2310円 20cmはある立派な大エビはフラワーという高級品種で身が上品。秋〜春前まで提供のカキフライもファンが多い

香りよくコシのあるオランダ産最高級ラードを使うことでカリッと香ばしく揚がるそうで、太く甘い身は見事。愛される理由は行けばわかる。

『キッチンマカベ』（右）2代目 兵藤智さん・寿志子さんご夫妻、（左）3代目 兵藤由弥さん

2代目：兵藤智さん・寿志子さんご夫妻、3代目：兵藤由弥さん「ベストを尽くして調理しています」

『キッチンマカベ』

祖師ヶ谷大蔵『キッチンマカベ』

［店名］『キッチンマカベ』

［住所］東京都世田谷区祖師谷3-1-15

［電話］03-3482-3748

［営業時間］11時15分〜14時LO、17時〜19時半LO

［休日］木・隔週の水

［交通］小田急線祖師ヶ谷大蔵駅から徒歩3分

撮影／鵜澤昭彦、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

