元競泳日本代表の北島康介（42）に不倫疑惑が浮上。『週刊文春』公式X（旧Twitter）は8月19日、最新号の目次として、〈北島康介「ちょ〜気持ちいい」不倫〉という記事について告知している。

【写真】妻の元「girl next door」の千紗（39）の現在「引き締まった美ボディ」でストレッチ

北島は、2004年アテネ五輪、2008年北京五輪と金メダルを獲得して、2種目2連覇を達成した日本水泳界のトップだ。2016年に現役を引退後は、東京都水泳協会の会長に就任。また、株式会社IMPRINTの代表取締役社長として、アスリートのマネジメントなども手がけている。

プライベートでは、2013年9月、音楽ユニット「girl next door」のボーカル・千紗（39）と約2年間の交際を経てゴールイン。2014年5月、待望の第1子女児が誕生した。

千紗は、2013年12月に開催された「girl next door」の解散ライブをもって芸能界を引退したが、現在は、夫と同じくスポーツ業界で活動しているという。彼女を知る人物が明かす。

「“スポーツマンがタイプ”とよく話していましたが、千紗さん自身も運動するのが大好きで、ガルネク時代から体を鍛えていました。現在は、ドイツ発祥の“ボディアート”と呼ばれるトレーニングのインストラクターをしていて、北島さんもプロデュースに関わるジムでクラスを持っています。

ボディアートのインストラクター歴は10年に及ぶそうです」

そんなアクティブ派の夫婦だからこそ、わが子にもスポーツの楽しさを伝えたいのだろう。夫婦の子どもは、都内のスイミングスクールに通っているという。同じスクールで夫妻を見かけたという保護者が話す。

「千紗さんはほかの保護者の方とも仲が良く、気さくに会話することもあるので、おそらく、お子さんをここに長く通わせているのでしょう」

また別の保護者は、「ふだんは千紗さんだけですが、夫婦ふたりで見学しにくることもあって、北島さんの姿もたまにお見かけしていました。千紗さんは今も結婚指輪をつけていて、お互いの関係は良好そうに見えていました」と語った。

その上で、「ただ……」と心配そうに続ける。

「そういえば最近はお忙しかったのか、北島さんの姿をあまり目にしませんでした。また、直近で見かけた千紗さんは、マスク姿で、元気がなさそうでした。いつも軽くメイクをしていて、ノーマスクなのですが……。体調でも悪くしているんじゃないかと心配していました」

懐かしい古巣でもあるスイミングスクールから北島が姿を消した理由は、仕事の多忙さか、それとも──？