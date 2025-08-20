好相性を誇るクアーズフィールド

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間20日・デンバー）

ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2回の第2打席で44号を放った。6試合ぶりのアーチで、本塁打数ではカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）と並ぶリーグトップに立った。メジャートップはカル・ローリー捕手（マリナーズ）の47本だ。

得意の球場で躍動した。3-0で迎えた2回2死、左腕ゴンバーの低めのフォーシムを捉えた。角度19度の強烈なライナーは、低い弾道のまま右中間フェンスを越えた。打球初速115.9マイル（約186.5キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）の一撃だった。相手右翼手もクッションボールを処理しようとホームに背中を向けたが、打球はフェンス奥のブルペンに着弾した。

ロッキーズの本拠地、クアーズフィールドは標高が高く、打球が飛びやすい“打者天国”としても知られる。大谷は試合前の時点で同球場で通算18試合で打率.397、6本塁打18打点、OPS1.218の成績を残しており、好相性を誇る。6月には同球場でのカードでは日米通算300号となる27号を放つなど、2本塁打を記録していた。初回の第1打席は三邪飛だった。

ナ・リーグ西地区優勝へ向け、負けられない戦いが続く。前日18日（同19日）の対戦では大谷は2安打を放ったものの、チームは痛いサヨナラ負けを喫した。大谷の試合前時点の成績は123試合に出場し、打率.285、43本塁打、81打点。また118得点、長打率.621、OPS1.013はいずれもリーグトップの成績を残している。（Full-Count編集部）