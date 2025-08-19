この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「学び方を間違えると、どれだけ時間をかけても成果は出ません。成果が出ない人の99%は〇〇をしていない。」にて、マーケティング侍・りゅう先生が「学びとは何か？」という根本に切り込み、正しい学び方とその本質、日々成長するための具体的な習慣について語った。



冒頭、りゅう先生は「学び方が間違っているんじゃないか」と世の中の学びへの疑問を投げかけつつ、自身が実践する“日々成長”のための心得を披露。「日記を書いて、毎日昨日と今日何が違ったのかを気づくことがめちゃくちゃ重要」とし、その振り返りこそが自己成長と自己肯定感を高める秘訣だと説く。「小さな気づきをメモし、定期的に見返す。この積み重ねこそ、学びの本質」と何度も強調した。





さらに、日常のささいな出来事――たとえば抹茶をハンドブレンダーで立てるという工夫や、ミシュランシェフ直伝のペペロンチーノへのアレンジなど、自身のエピソードを交えながら「小さな発見や行動もすべて学びになる。大人こそ常識という枠を外すことが大切」と力説。「本を読むときもやる前提で読む。本は読むものじゃなく、使うもの」という視点転換の重要性を説いた。



また、「学びとは気づきであり、そしてメタ認知を高めること。日記やメモを振り返ることで自分の思考や行動を客観視でき、より大きな成長に繋がる」と独自の見解を示した。「どんな出来事も、そこから何を学べるか質問し続けること。これが習慣化されれば“成長スイッチ”がONになる」と、学びを最大化するための心の使い方も伝授している。



さらに、リスナーからの「ビジネスと投資に共通する発想」や「お金のルールづくり」など質問にも臨機応変に答え、「ルールの徹底やノイズの排除こそ自己成長や成功の鍵」とアドバイス。「周囲のノイズに惑わされず、自分の決めたルールを守り抜くことが重要。ビジネスも投資もリサーチから始まる」という具体的な成功術も明かした。