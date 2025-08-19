全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千駄木のスイーツ店『APPLE POCKETS（アップルポケッツ）』です。

品種それぞれの甘味や酸味を生かした素朴な味を食べくらべ

お菓子で活躍する紅玉や日本人におなじみのフジ、アップルパイにあまり使われない珍しい品種など多彩なリンゴが登場。1日で4〜7種が焼き上がり次第並ぶ。

王林550円、 紅の夢600円

リンゴの持ち味に合わせて砂糖やスパイスを調節。ハーフカットの袋入りだから食べ歩きにも最適。

［店名］『APPLE POCKETS（アップルポケッツ）』

［住所］東京都文京区千駄木3-42-5セントラルヴィラ千駄木1階

［電話］050-3590-7517

［営業時間］11時〜18時

［休日］水・木

［交通］地下鉄千代田線千駄木駅2番出口から徒歩3分

撮影／鵜澤明彦、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

