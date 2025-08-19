DeNAの藤浪晋太郎（31）が炎上している。

日本球界復帰後の一軍初登板となった17日の中日戦は5回1失点。四球はわずか1個で、問題視される制球難が影を潜める好投だった。炎上はマウンド上ではなく、ネット上の話である。

ボールが右打者の顔面付近に抜ける悪癖を警戒し、中日は左打者を9人並べる異例の先発オーダーを組んだ。試合前には中日の松中打撃統括コーチが「CS進出が懸かる時期に（自軍の選手が）ケガをされたら困る」と死球警戒、被害者予防のための苦肉の策と明かしたものだからネット上では《そもそもそんなレベルの投手がプロと言えるのか》と藤浪に批判の矛先が向いた。

「中日の井上監督も試合後に『ケガ人を出したくないし、ベストオーダーで臨めない』と言いましたが、それに対し、藤浪本人が『勝手に嫌がってくれる分には、好きなだけ嫌がってくれれば』と言ったのはマズかった。《おまえが原因だろ》《死球でケガ人を出したら責任を取れるのか》とネットの炎上に自ら油を注いでしまったのです。中日関係者もその物言いにはカンカンです」（名古屋のメディア関係者）

阪神レジェンド江夏豊氏は日刊ゲンダイに…

もともと、藤浪には意固地なところがある。高卒入団3年目の2015年の春季キャンプでは、臨時コーチを務めた阪神OBの江夏豊氏と一悶着。キャッチボールの大切さを説くレジェンドに聞く耳を持たなかった。

当時、江夏氏は日刊ゲンダイのインタビューにもこう言っていた。

「一軍投手の18人中、17人は（キャッチボールの重要性を）わかってくれたと思う。1人だけわからなかった投手がいたかな。誰？ 藤浪。あの子はいい意味で自分を持っている。高校時代に春夏甲子園で連覇した自信も持っている。ただ、聞く耳を持たない。藤浪は器用の最高峰で僕は不器用の最高峰。だから対話しても噛み合わない」

ネット上の批判も右から左か。

そんな藤浪について、横浜を38年ぶりのリーグ優勝、日本一に導いた権藤博氏は本紙日刊ゲンダイの連載コラムの中で、「打者にとってあれほど嫌な投手はいない」と断言。起用のカギは「本人はもちろん、ベンチがそう割り切れるか」と綴っている。いったいどういうことか。藤浪の「生かし方」とは。

