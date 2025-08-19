この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」を運営するキャンピングトレーラーYouTuber・ばもさんが、「キャンピングトレーラーのデメリット３選【牽引免許不要キャンピングトレーラー講義 第3回】」と題した動画を公開。キャンピングトレーラー購入を検討する人やテントキャンパーからの移行を考える人、さらには定年を見据える50代に向けて、リアルな“弱点”を徹底解説した。



ばもさんは20年にわたり車中泊の旅を続け、バモス、キャンピングカーと乗り継ぎ、現在はキャンピングトレーラーを牽引して全国を巡っている。その豊富な経験をもとに、「今回のテーマはキャンピングトレーラーの『デメリット3選』。イメージだけでは分からない悩みも、実は全て『解決策がある』」と強調する。



最初のデメリットとして挙げたのは「バックが難しいこと」。「これはね、結論から言えば“慣れるしかない”んです」と語りつつ、「いざという時は切り離して手で押せばいい」「奥さんと二人なら余裕で動かせる」とコツを伝授。また、「心配ならムーバーというリモコン操作のオプションをつけるのも一つ」と具体的なアイデアも提示し、「ただし20万～30万のオプションなので、そこは予算と相談」と現実的な判断基準も示した。



次に「コンビニ・スーパーに立ち寄りにくい」を挙げ、「全長の長さゆえに駐車場を探すのが難しいが、Googleマップの航空写真で事前確認すれば心配無用」と力説。「駐車場の形もしっかり確認。ダメなら違う所に行けばいい。それもまた冒険」と前向きな姿勢を見せ、「奥さんも一緒に調べて、家族で旅の計画を練る楽しさもある」と語った。



3つめのデメリット「宿泊地が見つけにくい」については、「場所ごとの難易度と対処法」を詳細解説。RVパークやキャンプ場利用時のチェックポイント、Googleマップや画像検索の活用術、「RVパークでトレーラーとヘッド車それぞれ料金を取る所は論外」と本音を語りつつ、「『行ってダメだったらやめればいい』ぐらいの気楽さが大切」と経験談を披露。特に道の駅については「夜着なら駐車しやすい。複数候補を調べて“冒険感覚”でトライ」と勧めた。



最後には「最悪の場合は高速道路のサービスエリアに泊まれば絶対安心。混雑時でも警備員が誘導してくれる“ラッキー場面”にも出会える」と裏技も紹介。「ただ走るだけでも冒険になるキャンピングトレーラーライフ、ぜひ皆さんも楽しんで」と呼びかけ、「動画のコメント欄でも質問や相談に応えます。皆さん一緒に冒険しましょう！」と語って締めくくった。