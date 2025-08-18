S広島Rがホーム開幕戦で劇的勝利！ OG誘発のFW古賀花野が魂の叫び「もう悔しい思いはしたくない」
約1万人が駆けつけたホーム開幕戦での劇的勝利。オウンゴールを誘って今季初勝利に導いたFW古賀花野が試合終了の瞬間に気持ちのこもったガッツポーズで歓喜を叫んだ。
「自分のゴールで勝つことが1番気持ちいいと思うけど、どんな形であれチームが勝つことが1番なので、その思いが全て出てきました」
サンフレッチェ広島レジーナは17日、SOMPO WEリーグ第2節でINAC神戸レオネッサをホームに迎えて対戦し、激闘の末に2−1で今季初勝利を収めた。これでホームでのI神戸戦は3連勝。今季2試合を終えて、2位に浮上した。
立ち上がりはI神戸に押し込まれた中で、S広島Rにアクシデントが発生。キャプテンのDF左山桃子が開始8分に相手との接触で負傷し、一度はプレーを再開させたものの、17分にピッチを後にする事態となった。
S広島Rは開幕直前に同じくセンターバックの呉屋絵理子が右ひざの大ケガで長期離脱となったばかり。ホーム開幕戦でキャプテンも負傷交代となったが、右センターバックで先発したDF市瀬千里は、「まさか守備の要のモモさんが前半でケガしていなくなるとは思っていなかったので、若干焦りはありましたけど、逆にモモさんに頼ってきたところを全部自分がやるっていう責任感はすごく増しました」と奮起した。
左山に代わって出場したDF塩田満彩は右サイドバックを務め、センターバックのコンビは市瀬が昨季と同じ左に移り、右サイドバックで先発したDF嶋田華が右に入った。市瀬はハードな守備で相手の起点となるFW吉田莉胡を封じ、32分には渾身のシュートブロック。「絶対やらせないっていう気持ちがありましたし、あのシーンはゆっくりに見えて、ゾーンに入っていました」と笑みを溢した。
嶋田は、「モモさんがいなくなって負けるのは絶対に嫌だったので、モモさんのためにプレーしました」と気を引き締めて、緊急事態でも安定したパフォーマンスを披露。相方の市瀬も、「華を引っ張れるようなプレーをしたいと思っていたけど、華に引っ張られるシーンも多くて、自分の想像以上に華がセンターバックを全うして、リーダーシップを張ってやってくれました」と後輩を称えた。
S広島Rは前半途中からアグレッシブな姿勢で主導権を握り返すと、42分に先制に成功した。CKの流れでMF小川愛がペナルティエリア左で競り合うと、ボールはファーポストに飛び上がる。翌18日に24歳の誕生日を迎えるDF藤生菜摘が待ち構えて「コースだけを狙った」とセカンドボールを右足ボレー。惜しくも相手GK大熊茜の好セーブに阻まれたが、「こぼれてくると感じてた」とゴール前に動いていた上野が右足で押し込んで先制点を奪った。
昨季最終戦のPK失敗で悔し涙を流したエースストライカーが今季のチームファーストゴールをマーク。「もう自分が決める気持ちでいました」と笑顔で話し、「GKが弾くと思ったので、ナツがいいシュートを打ってくれて、こぼれてきたボールをしっかり決め切ることができました」と得点シーンを振り返った。
1点リードで迎えた後半は立ち上がりに再びI神戸に攻められたが、相手のCKでGK木稲瑠那が立て続けの好セーブで得点を許さず。56分には「積極的にシュートを打ってリズムを作っていこうと思っていた」という古賀がピッチに入り、果敢に裏へ抜け出し、前線で駆け回って攻守に奮闘。チームに前への勢いをもたらした。
58分には古賀が完璧なタイミングで抜け出したはずだったが、オフサイドの判定でゴールは認められず。76分にも再び抜け出して1対1のチャンスを迎えたが、今度はGK大熊のファインセーブに防がれた。それでも、広島出身の23歳は「ああいう判定になったこともサッカーなので、その次のチャンスの時にしっかり決めきれるかどうかが大事だった。ワンプレーに一喜一憂せずに、しっかり結果にこだわりたいです」と不屈の精神で前を向く。
「自分のゴールで勝つことが1番気持ちいいと思うけど、どんな形であれチームが勝つことが1番なので、その思いが全て出てきました」
サンフレッチェ広島レジーナは17日、SOMPO WEリーグ第2節でINAC神戸レオネッサをホームに迎えて対戦し、激闘の末に2−1で今季初勝利を収めた。これでホームでのI神戸戦は3連勝。今季2試合を終えて、2位に浮上した。
S広島Rは開幕直前に同じくセンターバックの呉屋絵理子が右ひざの大ケガで長期離脱となったばかり。ホーム開幕戦でキャプテンも負傷交代となったが、右センターバックで先発したDF市瀬千里は、「まさか守備の要のモモさんが前半でケガしていなくなるとは思っていなかったので、若干焦りはありましたけど、逆にモモさんに頼ってきたところを全部自分がやるっていう責任感はすごく増しました」と奮起した。
左山に代わって出場したDF塩田満彩は右サイドバックを務め、センターバックのコンビは市瀬が昨季と同じ左に移り、右サイドバックで先発したDF嶋田華が右に入った。市瀬はハードな守備で相手の起点となるFW吉田莉胡を封じ、32分には渾身のシュートブロック。「絶対やらせないっていう気持ちがありましたし、あのシーンはゆっくりに見えて、ゾーンに入っていました」と笑みを溢した。
嶋田は、「モモさんがいなくなって負けるのは絶対に嫌だったので、モモさんのためにプレーしました」と気を引き締めて、緊急事態でも安定したパフォーマンスを披露。相方の市瀬も、「華を引っ張れるようなプレーをしたいと思っていたけど、華に引っ張られるシーンも多くて、自分の想像以上に華がセンターバックを全うして、リーダーシップを張ってやってくれました」と後輩を称えた。
S広島Rは前半途中からアグレッシブな姿勢で主導権を握り返すと、42分に先制に成功した。CKの流れでMF小川愛がペナルティエリア左で競り合うと、ボールはファーポストに飛び上がる。翌18日に24歳の誕生日を迎えるDF藤生菜摘が待ち構えて「コースだけを狙った」とセカンドボールを右足ボレー。惜しくも相手GK大熊茜の好セーブに阻まれたが、「こぼれてくると感じてた」とゴール前に動いていた上野が右足で押し込んで先制点を奪った。
昨季最終戦のPK失敗で悔し涙を流したエースストライカーが今季のチームファーストゴールをマーク。「もう自分が決める気持ちでいました」と笑顔で話し、「GKが弾くと思ったので、ナツがいいシュートを打ってくれて、こぼれてきたボールをしっかり決め切ることができました」と得点シーンを振り返った。
1点リードで迎えた後半は立ち上がりに再びI神戸に攻められたが、相手のCKでGK木稲瑠那が立て続けの好セーブで得点を許さず。56分には「積極的にシュートを打ってリズムを作っていこうと思っていた」という古賀がピッチに入り、果敢に裏へ抜け出し、前線で駆け回って攻守に奮闘。チームに前への勢いをもたらした。
58分には古賀が完璧なタイミングで抜け出したはずだったが、オフサイドの判定でゴールは認められず。76分にも再び抜け出して1対1のチャンスを迎えたが、今度はGK大熊のファインセーブに防がれた。それでも、広島出身の23歳は「ああいう判定になったこともサッカーなので、その次のチャンスの時にしっかり決めきれるかどうかが大事だった。ワンプレーに一喜一憂せずに、しっかり結果にこだわりたいです」と不屈の精神で前を向く。