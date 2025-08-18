18日朝の東京株式市場で日経平均株価は先週末より74円59銭高い4万3452円90銭で取引が始まり、取引時間中の史上最高値を更新しました。

株価は取引開始から徐々に値を上げ、上げ幅は、一時400円を超えました。

“トランプ関税”の不透明感が薄らいだことなどから、上昇基調が続いていて、18日も幅広い銘柄に買い注文が広がっています。

また、円相場がやや円安方向に傾いていることも株価上昇を後押ししています。

ただ、株価は今月だけで2300円以上も上昇しているため、市場には過熱感を警戒する声もあり、いったん利益を確定する動きも出ています。

一方、日本時間の19日未明、アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談が予定されていて、三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩ストラテジストは「これが和平に向けて進展した場合は、さらに株価上昇の弾みになる」としています。

また、今週はアメリカで21日から23日にジャクソンホール会議＝中央銀行フォーラムがあります。利下げに慎重な姿勢のFRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長に対しトランプ大統領は「今すぐ金利を引き下げるべきだ」「彼（パウエル議長）が常に『遅すぎた』ことで引き起こされた損害は計り知れない」などと批判しています。

パウエル議長が、アメリカの利下げなどについて、どのように言及するのかも、市場で注目されています。