1059Æü¤Ö¤êNPBÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¡5²ó1¼ºÅÀ¤âÇòÀ±¤Ä¤«¤º¡¡ÃæÆü¤Ïº¸ÂÇ¼Ô9¿Í¤òÊÂ¤ÙSNSÁûÁ³¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤¿¡ª¡×
1059Æü¤Ö¤ê¤ÎNPBÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡DeNA¤ËÅÅ·â²ÃÆþ¤·¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬8·î17Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¡£ºå¿À»þÂå¤Î2022Ç¯9·î23Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë°ÊÍè¡¢1059Æü¤Ö¤ê¤ÎNPBÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û1059Æü¤Ö¤ê¤ÎNPBÅÐÈÄ¡ªÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Î154¥¥í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÃæÆü¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¾¾ÍÕµ®Âç¤ò´Þ¤á¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëº¸ÂÇ¼Ô9¿Í¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡ØDAZN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ãæ¿®É§ÂÇ·âÅý³ç¥³¡¼¥Á¤Î»î¹çÁ°¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤¬³Ý¤«¤ëÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤ì¤¿¤éº¤¤ë¡£±¦ÂÇ¼Ô¤¬Æâ³Ñ¤Îµå¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤«¤«¤ÈÂÎ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ò¡¢¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼3A¥¿¥³¥Þ¤«¤é¡¢7·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Æ£Ï²¤Ï¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç3ÅÙ¤ÎÀèÈ¯¡£º£·î6Æü¤Îµð¿Í2·³Àï¤Ç¤Ï¡¢4²óÅÓÃæ7»Í»àµå¡£±¦ÂÇ¼ÔÁê¼ê¤Ë2¤Ä¤Î»àµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÆü¼óÇ¾¿Ø¤Ï¤½¤ì¤â²ÃÌ£¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡È¥ª¡¼¥ëº¸¡É¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¾å¤ÏÁûÁ³¡£¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª¡©¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö±¦¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡¢¥Ð¥êÉÝ¤ä¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¸µºå¿À¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤¬Æ£Ï²¤ÎÉÝ¤µ¤ò°ìÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÈÍý²ò¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ºÙÀîÀ®Ìé¤ä¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖºÙÀî½Ð¤µ¤ó¤È¤«¤¢¤ê¤¨¤ó¤±¤É¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤Êw¡×¤È²ûµ¿Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·öÁû¤ÎÃæ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿Æ£Ï²¤Ï¡¢Àè¤Ë2ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿¡£2²ó¤³¤½Ï¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¡¢Í·¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Çº¸ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤òÆÍ¤¤Ê¤¬¤éÇ´Åê¡£5²ó1¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2ÈÖ¼ê¤ÎÃæÀî¸×Âç¤¬6²ó¡¢ÃæÆü¡¦¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤ËÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢ÇòÀ±¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]