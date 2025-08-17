この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ダイソーとセリアの最新100均グッズを主婦YouTuber・shinoさんが徹底的にレビュー！　動画『【100均】コレは買うべき…‼︎ダイソー・セリアで今話題のキッチングッズ・収納etc』では、今話題のキッチングッズや便利な収納アイテムを実際に使い、その使い勝手を余すことなくレポートしています。

まず注目したのは、ダイソーから新登場した「キッチン排水口用・さっと捨てられるゴミフィルター」。これまで話題だったセリアの同種商品と比べてみた結果、「もろ一緒だった。裏の方も見てみたけど、素材も耐熱温度も一緒」とshinoさん。両社の商品に大きな違いはなく、「どっちで買ってもいいと思う」と明言しています。

実際の使用感についても「これ使えば革命的なんだけど」と期待をにじませつつ、ゴミの捨てやすさや掃除のラクさに「めちゃくちゃ良い。普通の上の蓋よりも洗いやすい」「常にゴミを捨てるのも全然億劫じゃない」と大絶賛。「適当な私でも、こうやってできるんだから、みんなも使えると思うよ」と高評価をつける一幕も。

続いて、主婦必携の「抗菌袋留めクリップ」も登場。セリアとダイソーを比較しつつ、「ダイソーは10個入りで日本製。安すぎん？」「セリアよりちょっと壊れやすいけど、10本入ってるから満足」と評価。引っ掛けられる穴付き仕様も娘との生活で役立っていると語っています。

また、娘さんに人気の「シマエナガシンク洗い」も紹介。「娘がシマエナガ好きだから買った」「可愛いキャラクターでお手伝いもはかどる」と、親子の日常に100均グッズが役立っている様子も明かしています。

さらに「差し込みメモクリップ」などの便利グッズ、「鮮度保持袋」の検証にもトライ。きゅうりで鮮度持続力を2週間テストしたshinoさんは「ほとんど変わらなかった。ポリ袋で十分じゃない？」と正直な意見も。「ただのプラシーボ効果だったかも」と率直な感想を述べるシーンも信頼感を感じさせます。

動画の最後には「本当に適当にやってもまあまあいい感じに見えるセット方法かな」と自分らしいヘアアレンジのコツも披露。「100均購入品紹介を中心に収納、DIY、主婦の日常をアップしているチャンネルです」とメッセージを送り、締めくくりました。

