この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「超高所得の若者にインタビュー」というタイトルの動画で、営業マンさんが登場。29歳で人材業界に勤め、年収1800万円を稼ぐ彼が、自身のキャリアやお金に対する考え方について赤裸々に語った。



動画冒頭、「すげえいいスーツ着てません？」と声をかけられると、「オーダースーツで。めっちゃ暑いです」と笑顔で返答。これまでの職歴については「1社目はパーソナルジムでトレーナーと営業、2社目は転職支援に携わっています」と回答。転職理由を問われると「今の社長が前職のマネージャーで、独立するって言ったのでついてきました」と説明した。



気になる収入面については、「最高月収はいくら？」の問いに「250万ですね」と即答。これだけの高収入を得るため「たぶん250時間くらい働いてたんじゃないですかね。朝5時に起きて、22時ぐらいまで。めっちゃ楽しいです」とストイックな生活ぶりを明かした。



その楽しさの理由については「25歳の方がいたんですけど、僕と話した後に涙流して『環境を変えてチャレンジしたい』と言ってくれて、実際に転職成功した方がいる。僕じゃないとできなかったんじゃないかな」と、仕事を通じて人の人生に寄り添えるやりがいを強調した。



また、現在の年収は「1800万ですね、完全部合です」とのこと。一方で気になる貯金額を問われると「500以下。以下です」と意外にも控えめな数字も披露した。



最後に働く若者へ「人生1回きりなんで、勇気振り絞って飛び込んでほしいと思います」と熱くメッセージを送り、動画を締めくくった。