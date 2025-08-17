脳科学者・茂木健一郎、人生観を語る「本気で生きるって楽でストレスがない」
YouTubeチャンネル『#脳教室』にて、脳科学者の茂木健一郎氏が「本気で生きる」というテーマについて自身の考えを熱く語った。動画タイトル「#脳教室 本気で生きるって楽だしストレスもたまらない」にもあるとおり、茂木氏は生き方に対する独自の視点を披露している。
茂木氏は冒頭で「本気で生きるってさ、意外と難しいことだけど、意外と単純でもあって、自分がその感じていることに寄り添っていけるってことなんだよね」と述べ、自分の内面に正直に生きることの重要性を強調。「他人に合わせるんじゃないし、社会の評価に迎合するのでもない」と語り、自分自身の価値観や感情を最優先することこそ“本気で生きる”ことの本質だと説いた。
また、「しゃかりきになったり、走り続けたり、エネルギーをマックス出し続ける必要はない」とし、未来への無理や過剰な努力を美徳とする風潮に対して一石を投じた。「本気で生きるってことは楽なことなんだよね。だって自分の気持ちに寄り添ってるし、本当に自分が好きなもの、愛するものの方に向かうわけだから、こんなに楽なことなくない？」と茂木氏は語りかけ、無理して他人に迎合することがストレスの原因になると指摘した。
さらに「本気で生きるっていうのはさ、別にストレスも溜まらないことなんだよ」と繰り返し、誰しもが自分自身の感情に正直になれる生き方を勧める。「やっぱりみんなね、なんかちょっと無理してるっていうか、相手に合わせようとしてるっていうか、なんか外から来たものに自分を棚上げしようとしちゃってるんだけど、やっぱり本気で生きるって楽しいと僕は思うよ」と動画の最後も前向きなメッセージで締めくくった。
