秋の味覚と絶景を満喫♡ホテルニューオータニ幕張の贅沢ハロウィン

ホテルニューオータニ幕張では、2025年9月1日～10月31日まで「HOTEL NEW OTANI MAKUHARI HALLOWEEN 2025」を開催。秋の味覚を贅沢に使ったビュッフェや、絶景とともに楽しむアフタヌーンティー、可愛くて少しミステリアスなカクテルまで、多彩なメニューが登場します。大人から子どもまで、ホテル全体が彩るハロウィンの世界で特別な秋を過ごしてみませんか？

絶景×スイーツ♡ハロウィンアフタヌーンティー

最上階から東京湾を望む「ベイコートカフェ」では、ハロウィン仕様のアフタヌーンティーセットが登場。

栗やぶどう、金蜜芋など秋の味覚をふんだんに使ったスイーツに、ホテルシェフが手掛けるセイボリーがセットになっています。

料金は1名6,500円（税込・サービス料別）。絶景とともに優雅なひとときを♡

秋の味覚満載！サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ

ラウンジ「SATSUKI」では、「栗とぶどうのハロウィン祭」をテーマにしたビュッフェを開催。

ローストビーフや焼き立てピッツァ、さらに目の前で仕上げる生搾りアイスモンブランパンケーキなど充実のラインナップ。

料金は大人1名6,000円（税込・サービス料別）で、ランチにもディナーにもおすすめです。

家族で楽しむ宿泊＆体験プランも！

宿泊プラン「ハロウィンステイ」では、ホテル内を巡って「Trick or Treat！」の合言葉でお菓子をゲット♪

さらに10月18日限定で、ホテルパティシエと一緒に「金蜜芋のブラックチーズケーキ」や「かぼちゃパイ」作りを体験できるイベントも。

宿泊料金は1室2名利用で35,000円～（税・サ込）。家族の思い出作りにもぴったりです。

詳細は公式サイトよりご確認ください。

秋のホテルステイでハロウィンを満喫

ホテルニューオータニ幕張のハロウィンイベントは、美食・絶景・体験が揃った贅沢な内容。アフタヌーンティーやビュッフェで秋の味覚を味わい、フォトジェニックな館内装飾に包まれながら特別な時間を過ごせます。

オープンプライスのカクテルも気軽に楽しめるので、女子会やデートにもぴったり♡この秋は、日常を離れたハロウィンの世界へ出かけてみませんか？