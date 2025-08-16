エヴァートンの指揮官デイビッド・モイーズ監督は守備の要であるジャラッド・ブランスウェイトが負傷したという情報がクラブ内部の誰かから漏れたことに激怒しており、クラブは調査を開始するようだ。英『Daily Mail』が報じている。



同選手は水曜日のトレーニング中にハムストリングを負傷し、リーズとの開幕戦に欠場する見込みだ。指揮官は離脱期間を明言しなかったが、9月末まで試合にでられない可能性があると考えられている。





そんななか、クラブの幹部らはこの情報があまりにも早く報じられた件に激怒しているようで、モイーズ監督は誰が情報を漏らしたか犯人を特定するために内部調査を行うという。「ジャラッドはトレーニング中に怪我をしてしまい、残念ながら彼は出場できなくなった。こういうことはあるものだ。彼がいつまで欠場するかはわからないが、少なくとも断言はできない」「クラブの『内部関係者』が情報を漏らしたに違いない。それは間違いない。誰が情報を漏らしたか突き止めるつもりだ。この状況には不満だ。どの監督もそう思うだろう。それは確かに私たちの建物の中から発せられているものであり、犯人が誰なのかを突き止めるのは私たちの責任だ」クラブ関係者の中にブランスウェイトが負傷したことをリークした犯人がいると語り、怒りを隠せなかったモイーズ監督。日本時間の19日早朝4時に開幕戦を控えているが、こうした状況の中で勝利を果たせるか。