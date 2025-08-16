【ギャグ漫画】犯人逮捕の裏で5万円を賭けるヤバい警察官!?賭け麻雀の罪を着せられる哀れな男性【作者に聞く】
【漫画を読む】犯人逮捕にお金を賭ける警察官だが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を3作紹介するとともに、作者に犯人逮捕のためにお金を賭ける警察についても伺った。
賭け麻雀の疑いで、警察署で取り調べを受けることになった男性。警察から「いい加減吐いたらどうなんだ？」と言われるが、男性は「僕はやってません」と頑なに主張。けれど警察は男性が犯人だと決めつける言い方ばかりをして、「お前が犯人だということに5万も賭けてるんだぞ！」と言うではないか!?警察から信じられない発言を聞いて、驚きを隠せない男性である。
作者は男性が犯人だと決めつけてお金を賭ける警察の行動について、「汚職はやっぱりよくないですよね。次は出前で頼んだ卵とじのカツ丼とソースをかけたカツ丼でかけてほしいです」と冗談を交えて話してくれた。
■スイカの種を飲んでしまい…!?
親子でスイカを食べていると、息子がスイカの種を飲みこんでしまう。それを見た父親は「スイカがお腹の中で芽を出すぞ…！」と真剣な表情で話す。その後笑いながら「なんちゃってな！」と言う父親だが、息子は泣きながら除草剤を手に取って飲もうとするではないか!?息子の行動を慌てて止めようとする父親であった。
■ネコを飼っている男性だが…!?
知り合いの男性とご飯を食べていると、男性が「ネコいるんだぜ」とアピールしてくる。女性もネコ好きなので、食事のあと男性の家に行くことに。女性はどんなネコなのか楽しみにしていたが、いざ家に行くと鳥かごに向かって男性が「かわいいだろ〜」と言っている。なんと鳥かごの中に一羽のウミネコがいるだけで、女性は意外な展開に驚いてしまう…。
今回は『のぞみわたるのギャグ漫画』の3つの作品をお届けした。最近なんだかストレスを抱えている人も、ギャグ漫画を読めばストレスも一気に吹き飛ぶだろう！近ごろあまり笑えてないと思うなら、この機会にぜひ一度読んでみて。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
