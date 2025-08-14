·ëÀ®3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¡¢³¦·¨½é¤Î¡È3D¸ø±é¤È¥ê¥¢¥ë¸ø±éÏ¢Æ°¥é¥¤¥Ö¡É¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤¬¡¢2025Ç¯8·î12Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿2.5¼¡¸µ¤È¤¤¤¦É½¸½ÎÎ°è¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊËë³«¤±¤È¤â¸À¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3¼þÇ¯µÇ°ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖSIXFONIA One Man Live¡ÚSix-tuation¡Ûvol.¶ -Virtual-¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3D¸ø±é¡Ê¡É3DÂÎ¡É¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ë¤Î³«ºÅ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¸½¼Â¶õ´Ö¤Ç¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÉÀ¸¿È¡É¤Ç´°Á´ºÆ¸½¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤È¤¤¤¦¡¢2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³¦·¨½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Î¶³¦¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÄ¶¤¨¡¢¡È2.5¼¡¸µ¡É¤Î¿¿¿ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤½¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢¶È³¦Æâ³°¤«¤éÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥ÖÁ´ÂÎ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢¡Ö·â¤ÁÊü¤ÆPride¡²¡²¡²¡£¡×¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤¬3Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÊú¤¤¤Æ¤¤¿¡ÈÌ¤´°À®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ø¤Î³Ð¸ç¡É¤È¡¢¡ÈÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë°Õ»Ö¡É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¡È¥×¥é¥¤¥É¡É¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²¶¤¿¤Á¤ÏÌ¤´°À®¤Ç¡¢ÄºÅÀ¤Ê¤ó¤Æ¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ó¤Ê¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥É¤Ï·â¤Á¼Î¤Æ¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÆâÌÌ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¦·¨½é¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê2.5¼¡¸µ¤ÎÉ½¸½ÎÎ°è¤Ø¤ÎÄ©Àï°ÕÍß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3D¸ø±é¤Ï¡¢10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë20:00¤è¤ê¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢Á´À¤³¦Á´ÊÔÌµÎÁÇÛ¿®¡£ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë3DÂÎ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤·¡¢²¾ÁÛ¶õ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë±ÇÁü±é½Ð¤ä¡¢²»³Ú¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ëË×Æþ·¿¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬3D¤Î»Ñ¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç2¼¡¸µ¤È¸½¼Â¤¬¸òºø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È2.5¼¡¸µ¤ÎºÇÁ°Àþ¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î3D¸ø±é¤Ï¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»Ï¤Þ¤ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¡£11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂçºå¡¦¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¤Ë¤Æ¡¢12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢3D¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤¬¡ÈÀ¸¿È¡É¤ÇÉ½¸½¤·¡¢3D¸ø±é¤ò¸½¼Â¤ËºÆ¸½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö²èÌÌ±Û¤·¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡È2.5¼¡¸µÂÎ¸³¡É¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤Î°ìÉô¤ò¼ÂºÝ¤Î²ñ¾ì¤ËºÆ¸½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö3D¸ø±é¤Ç¸«¤¿¤¢¤ÎÀ¤³¦¡×¡Ö¤¢¤Î½Ö´Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ°¤¤ÎÊÊ¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¡×¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÂ¸ºß¤·¡¢À¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡É2.5¼¡¸µ¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¡É¿·¤·¤¤¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¡£Æ±¤¸À¤³¦¤òÊÌ¤Î¼¡¸µ¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤¦¡È2.5¼¡¸µ¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëè²óÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¥Æ¥£¥¶¡¼Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÝÎò30Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥À¥ó¥Ç¥£ºäÌî¡£¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ä¥é¥¤¥Ö¥¥ã¥Ñ¤ò¼«µÔ¥Í¥¿¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê±ÇÁü¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼Æ°²è¤ÏSNS¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ÇÁüÆâ¤Ë¤Ï3DÂÎ¤Î¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î3D¸ø±é¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë±é½Ð¤ÎÁ´ËÆ¤Ë¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ðÃÎ±ÇÁü¤¹¤é¡È¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¡É¤È¤·¤Æ´°·ë¤µ¤»¤ë´ë²èÎÏ¤È¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤â¡¢¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖShout on Three!¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿ÅÅ»Ò¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢½Å¸ü¤Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬Íí¤à¡Ö¹¶¤á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤Ç¡¢¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿3Ç¯¤Îµ°À×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¹¶¤á¡É¤Î°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MV¤Ç¤Ï¡¢¿·°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼þÇ¯³Ú¶Ê¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ä°áÁõ¤ÎÍ×ÁÇ¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¿·¤·¤µ¡É¤È¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡É¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤¿±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
SIXFONIA One Man Live¡ÚSix-tuation¡Ûvol.¶ -Virtual-
3D¸ø±é¡¦¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¨Á´À¤³¦Á´ÊÔÌµÎÁ¸ø³«
2025.10.26¡ÊÆü¡ËSTART 20:00
Âçºå¸ø±é¡¦¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§
2025.11.8¡ÊÅÚ¡ËOPEN 16:00 / START 17:00
2025.11.9¡ÊÆü¡ËOPEN 15:00 / START 16:00
Åìµþ¸ø±é¡¦LaLa arena TOKYO-BAY
2025.12.13¡ÊÅÚ¡ËOPEN 16:00 / START 17:00
2025.12.14¡ÊÆü¡ËOPEN 15:00 / START 16:00
¢¨3D¸ø±é¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡Ö3DÂÎ¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÂçºå¡¦Åìµþ¸ø±é¡×¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡ÖÀ¸¿È¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ºî¡§SML ¥é¥¤¥Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¡ã3D¸ø±é¡ä
ÌµÎÁ
¡ãÂçºå¡¦Åìµþ¸ø±é¡ä
Á´ÀÊ»ØÄê \ 8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÊýË¡
¥¤¡¼¥×¥é¥¹
https://eplus.jp/sixfonia_virtual/
ºÇÂ®Àè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§ 8/12(²Ð) 22:00 ~ 8/24(Æü) 23:59
1¼¡¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼
¼õÉÕ´ü´Ö¡§ 8/31(Æü) 10:00 ~ 9/7(Æü) 23:59
2¼¡¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼
¼õÉÕ´ü´Ö¡§ 9/14(Æü) 10:00 ~ 9/21(Æü) 23:59
3¼¡¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼
¼õÉÕ´ü´Ö¡§ 9/28(Æü) 10:00 ~ 10/5(Æü) 23:59
°ìÈÌ¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§10/18(ÅÚ) 10:00 ~
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Âçºå¸ø±é¡§¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§
¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
0570-200-888(12:00-17:00 ÅÚÆü½ËµÙ¶È)
Åìµþ¸ø±é¡§LaLa arena TOKYO-BAY
DISK GARAGE¡¡https://info.diskgarage.com
¡ã¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤È¤Ï¡ä
Ä¶Âç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀø¤êÈ´¤±¤¿ºÇ¶¯¤Î6¿Í¤Ë¤è¤ë2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡£2022Ç¯8·î¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖJ0KER¡ßJOK3R¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¾×·âÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¡£¤½¤Î²»³ÚÀ¤ä´ë²èÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤ä¡¢²Î¤äÀ¼¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²èÆ°²è¡¢¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥Ð¡¼¥½¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ëÀ®¤«¤é2Ç¯¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞÂ®¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢ÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î6¿ÍÁÈ¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
2025Ç¯3·î¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥Ä¥¢¡¼ÁíÆ°°÷¿ô40,000¿Í¤òµÏ¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ê¾åÃÊº¸¤«¤é¡Ë
LAN¡Ê¤é¤ó¡Ë¡¢¤¹¤Á¡¢¤ß¤³¤È
¡Ê²¼ÃÊº¸¤«¤é¡Ë
²Ë72¡Ê¤Ò¤Þ¤Ê¤Ä¡Ë¡¢±«Çµ¤³¤µ¤á¡Ê¤¢¤á¤Î¤³¤µ¤á¡Ë¡¢¤¤¤ë¤Þ
Illustration by :¤¹¤ï¤À¡¡( https://x.com/suwada_yo )
