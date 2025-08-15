この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が警告！「エリア選定を間違えるな」関東投資で失敗しないための裏技を公開

YouTube番組『【爆儲け】関東で不動産投資をするならココ！地域別の特色を解説します！』で、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が登場。関東圏を例に、「リフォームの仕方をちゃんと理解して空室対策まで押さえれば、あとは“エリアさえ間違えなければ戦えちゃう”」と、不動産投資の要諦について徹底解説した。



番組の冒頭、木村氏は「収入や資産形成の不安は不動産の積み上げでどんどん解決できる」と強調。「地方の小売回り物件はやはり探すと地方に多い」としつつも、“投資してはいけないエリア”の見抜き方を詳細に解説した。「地方ってなんか怖いイメージあるけど、実は安定してる地方も実はいっぱいある」と、“ドル箱”のようなエリアの存在もあると語った。



具体的には、関東の中で投資を避けるべき地域として「銚子（千葉県）」「秩父（埼玉県）」「奥多摩（東京都）」「三浦半島（神奈川県）」「いすみ市（千葉県）」を挙げ、「人口減少や都心からの距離、流動性の低さが問題」と言及。「銚子はどん詰まりで東京まで2時間かかる。人口も激減し高齢化率も高い。売るときも大変」という辛辣な見解も。「投資としては、このエリアはおすすめしない」と断言した。



また、アパートと戸建ての特性に着目し、「アパートは単身者向けだから、より都心に近いほうが良い。戸建てなら外側の郊外でも需要がある」と解説。その上で「重要なのは人口の推移を調べること」とし、「駅の乗降客数だけではなく人口減少率や将来予測を数字で押さえるのが必須」と、独自手法を語った。



さらに、地方物件の魅力が「小さな自己資金で大きな収益と資産を築ける」点にあることも強調。実例として「80万円から始めた投資が20年で5520万円に化ける」シミュレーションを示し、「エリアと物件選びさえ間違わなければ、都心投資より大きなリターンも狙える」と語った。加えて、「都心じゃないからこそ“収益と資産の両取り”ができる」と地方・郊外投資を推奨した。



ラストでは、「エリア選定が投資の成否を分ける。情報はどんどん吸収し、皆で情報共有して絶対に間違わない投資をしてほしい」と投資家にメッセージ。「家賃収入で毎月旅行に行っちゃって」と和やかに励まし、番組を締めくくった。