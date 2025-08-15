ÄÔ´õÈþ¡¡Âè5»Ò¤ÎÌ¾Á°È¯É½¤â¡Ö·ë¶É¥¥é¥¥é¡×¤È¡È¤ªÀá²ð¥³¥á¥ó¥È¡ÉÂ³½Ð¡Ä·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Á¤ÎºÆÈ¯¡×
¡ÔÌ¿Ì¾¡¡²æ¤¬²È¤Î¼¡½÷¤ÎÌ¾Á°¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡5¿ÍÌÜ¼¡½÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÄÌ´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
8·î14Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤³¤¦È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£·î8Æü¤ËÂè5»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¡£
Çò¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤ò¤Ä¤±¤¿¼¡½÷¤ËÌ¿Ì¾½ñ¤òÅº¤¨¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¡¢¡Ô²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ëÌ¾Á°¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡²ÈÂ²¤ÇÂô»³ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡ÖÌ´¶õ¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡¡¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤È¸À¤¦Ì¾Á°¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ô¤³¤ì¤«¤é¤Ï´õ¶õ¡¢ÀÄ¶õ¡¢Úß¶õ¡¢¹¬¶õ¤ËÂ³¤¡¡Ì´¶õ¤ò¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Õ¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
É×¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ô²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â²ÈÂ²²ñµÄ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç·è¤á¤¿Ì¾Á°¤Ç¤¹¡¡Ì´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡Õ¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÄÔ¤È¿ù±º¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ç07Ç¯¤ËÄ¹½÷¤Î´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¡£¡Ç10Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤ÎÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¡¢¡Ç13Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ÎÚß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¡¢¡Ç18Ç¯¤Ë»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£5¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¡½÷¤â¡¢»Ð¤ä·»¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¶õ¡×¤¬¤Ä¤¯Ì¾Á°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡ÖÂè5»Ò¤ÎÌ¾Á°¤ò¤á¤°¤ê²ÈÂ²Æâ¤ÇÁè¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÔ¡£É×ÉØ¤Ç¡Ö¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à´ó¤ê¡×¤ÎÌ¾Á°¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤éÌÔÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡È²ÈÄíÆâ¤Î»ö¾ð¡É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢É×ÉØ¤¬¼¡½÷¤Ë¡ÖÌ´¶õ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬4000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëµ»ö¤â¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡ÔÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤Ì¾Á°¡Õ¡ÔÁÇÅ¨¤Ê¶Á¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ô·ë¶É¥¥é¥¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¶õ¤ÏÁ÷¤ê¤¬¤Ê¤¬¤Ê¤¤ã¡Ö¤¢¡×¤È¤ÏÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤è¡Õ¡Ô¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿³Ð¤¨¤¬¡ÄËÜÅö¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÇÆ±°Õ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¡Õ¤Ê¤É¤È¡¢Æñ¿§¤ò¼¨¤¹À¼¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
°ì²È¤Î¡ÈÌ¿Ì¾¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤ÏÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È¤ªÀá²ð¡É¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ËÆ±¾ð¤ò´ó¤»¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ô»Ò¶¡¤ÎÌ¾Á°¤Þ¤Ç¸øÉ½¤¹¤ë¤Î¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£ÂçÊÑ¤À¤Ê¡Õ
¡Ô¤»¤Ã¤«¤¯¤á¤Ç¤¿¤¯»º¤Þ¤ì¤¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³Æ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸øÉ½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡Õ
¡Ô¤¢¤ó¤Þ¤ê²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤Ï»¯¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¡£¡Õ
¤¤¤Þ¤ä·ÝÇ½³¦¤Ç¡È¥Þ¥Þ¥¿¥ìÂåÉ½¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÄÔ¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ä¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÐÏ¿¼Ô190Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÄÔ¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÀÍÛ¤µ¤ó¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤âÉÑÈË¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÔ¤µ¤ó¤¬5¿ÍÌÜ¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ç¥¿±È¯É½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢°é»ù¥°¥Ã¥º¤äÇ¥¿±Ãæ¤Î¿©»ö¤Ê¤É¡È¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡É¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¡£Ì´¶õ¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¡È°é»ù¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡É¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊWEB¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¡Ë
Ç¥¿±È¯É½Åö½é¡¢¡ÈÊª²Á¹â¤ä¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î¤´»þÀ¤¤Ç5¿ÍÌÜ¤ò¼ø¤«¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡É¤È¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿ÄÔ¤À¤¬¡¢¼¡½÷¤ÎÌ¿Ì¾¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¤´Ö¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºÆ¤Ó¥¢¥ó¥Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È·üÇ°¤ò´ó¤»¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¡È¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¡É¤ÏÅö¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¸ÍÀÒ¤Î»áÌ¾¤ËÆÉ¤ß¤¬¤Ê¤ò¤Ä¤±¤ë±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉË¡Ì³¾Ê¤âÂÐ±þ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÔ¤µ¤ó¤ÈÂÀÍÛ¤µ¤ó¤¬¡È¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡É¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢µÄÏÀ¤Î²ÃÂ®¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤ÎÌ¾Á°¤äÀÊÌ¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¶¡¤Ï¤½¤ì¤òÁªÂò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤â³Î¤«¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤Î¾ðÊó¤òÈó¸ø³«¤È¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¡È¤ï¤¶¤ï¤¶À¤´Ö¤Ë¸ø³«¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡©¡É¤ÈÈÝÄêÅª¤Ë¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄÔ¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥í¥°»þÂå¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¤È±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢´õ¶õ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤âÅö»þ¤Ï¡ÈDQN¥Í¡¼¥à¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÎÁÍý¤ËÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥Á¤ËÇº¤ó¤ÀÄÔ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ö¥í¥°¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÊÄº¿¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÄÔ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤È°é»ù¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°»Ñ¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¹¬¶õ¤¯¤ó¤ÎÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤ò¶¤ËYouTube¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Á¤â¤À¤¤¤Ö¸º¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Þ¥Þ¥¿¥ì¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¡ÈÌ¿Ì¾ÁûÆ°¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¤Ó¥¢¥ó¥Á¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë