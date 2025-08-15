3ÅÙ¤ÎÉÔÎÑ¤Ç¤â´³¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö²Ú¤Î85Ç¯ÁÈ¡×À¶½ãÇÉ½÷Í¥¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½ÐÂ³¤±¤ëÍýÍ³¨¡¨¡¡È²ø±é½÷Í¥¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÉü¸¢¤È¡¢Ê¿À®¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î°ä»º
¡¡1985Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ä½à¼çÌò¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÆÆ£Í³µ®¤µ¤ó¡¢58ºÐ¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤È¤Æ¤â²áµî¤Ë3ÅÙ¤âÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤³èÌö¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡È¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡É¤«¤é¡È¥À¥áÊì¡É¤Ø¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¸½ºßÃÏ
¡¡1985Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ÖÂ´¶È¡×¤¬Ìó35ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Ë¡Ø¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤â²Ì¤¿¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥È¥Ã¥×¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤¿ÀÆÆ£Í³µ®¤µ¤ó¡£
¡¡¶áÇ¯¤âÇÐÍ¥¶È¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÀìÌçÊÛ¸î»Î QUEEN¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Î»öÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥Ð¥Ä¥¤¥Á»Ò»ý¤Á¤Î¥¥ã¥é¤ò¹¥±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ä½à¼çÌò¤Î¡È¥À¥áÊì¡É¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢2022Ç¯¤Î¡ØÎø¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó±é¤¸¤ë½à¼çÌò¤ÎÊì¿ÆÌò¡£2023Ç¯¤Î¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¤Ê²Ö¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÊì¿ÆÌò¡£2024Ç¯¤Î¡Ø¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤â¡¢Æà½ï¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÊì¿ÆÌò¡£
¡ØÎø¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ç¤ÏÊñÃú¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÍð¤¹¥·¡¼¥ó¤ò²ø±é¤·¡¢¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¤Ê²Ö¡Ù¤Ç¤Ï½÷¤Î»Ò¤é¤·¤µ¤ò¶¯Í×¤·¼ç¿Í¸ø¤ò¶ì¤·¤á¤ë²á´³¾Ä¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò¹¥±é¡¢¡Ø¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ç¤Ï¥¯¥ºÃË¤Ð¤«¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃË¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤¤¥À¥áÊì¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö²Ú¤Î85Ç¯ÁÈ¡×¤È¤·¤Æ²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£Ç¯7·îÊüÁ÷¤Î¡ØTHE MUSIC DAY 2025¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢¡Ö²Ú¤Î85Ç¯ÁÈ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤È¤·¤ÆÆîÌîÍÛ»Ò¤µ¤ó¡¢Àõ¹áÍ£¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë3¿Í¤Ç½Ð±é¡£Æ±¤¸¤¯7·îÊüÁ÷¤Çºî»ì²È¡¦¾¾ËÜÎ´¤µ¤ó¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ë¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÎÈÖÁÈ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ê¤É¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯2·î¡¦3·î¤Ë¤Ï¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ò¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏÅÚÍËÄ«¤ÎÀ¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ê¤¼¡È3ÅÙ¤ÎÉÔÎÑ¡É¤Ç¤â´³¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÊì¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼çÉØÁØ¤¬¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëÃë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤äÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡¢²ÎÈÖÁÈ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼ûÍ×¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤ÀÆÆ£Í³µ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë²áµî¤Ë3ÅÙ¤âÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÈ¿È»þÂå¤Î1991Ç¯¡¢ºÊ»Ò¤¢¤ë¿È¤À¤Ã¤¿²Î¼ê¡¦ÈøºêË¤µ¤ó¤È¤Î¶ØÃÇ°¦¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þÀÆÆ£¤µ¤ó¤¬²ñ¸«¤Ç¡¢Èøºê¤µ¤ó¤ÎºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ä¤Î²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ç¸À¤¦±ê¾å¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯ÆÈ¿È»þÂå¤Î1993Ç¯¤Ë¤Ï´ûº§¼Ô¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÀîùõËãÀ¤¤µ¤ó¤ÈÌ©²ñÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¡£¤³¤ÎºÝ¡¢ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë³Ø¤Ð¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤éÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÇ¯¤Î1994Ç¯¤ËÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤·¡¢3¿Í¤Î»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖÎøÂ¿¤½÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¤«¤é23Ç¯¸å¤Î2017Ç¯¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÆÆ£Í³µ®¤µ¤ó¡¢58ºÐ¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤È¤Æ¤â²áµî¤Ë3ÅÙ¤âÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤³èÌö¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡È¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡É¤«¤é¡È¥À¥áÊì¡É¤Ø¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¸½ºßÃÏ
¡¡¶áÇ¯¤âÇÐÍ¥¶È¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÀìÌçÊÛ¸î»Î QUEEN¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Î»öÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥Ð¥Ä¥¤¥Á»Ò»ý¤Á¤Î¥¥ã¥é¤ò¹¥±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ä½à¼çÌò¤Î¡È¥À¥áÊì¡É¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢2022Ç¯¤Î¡ØÎø¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó±é¤¸¤ë½à¼çÌò¤ÎÊì¿ÆÌò¡£2023Ç¯¤Î¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¤Ê²Ö¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÊì¿ÆÌò¡£2024Ç¯¤Î¡Ø¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤â¡¢Æà½ï¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÊì¿ÆÌò¡£
¡ØÎø¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ç¤ÏÊñÃú¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÍð¤¹¥·¡¼¥ó¤ò²ø±é¤·¡¢¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¤Ê²Ö¡Ù¤Ç¤Ï½÷¤Î»Ò¤é¤·¤µ¤ò¶¯Í×¤·¼ç¿Í¸ø¤ò¶ì¤·¤á¤ë²á´³¾Ä¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò¹¥±é¡¢¡Ø¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ç¤Ï¥¯¥ºÃË¤Ð¤«¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃË¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤¤¥À¥áÊì¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö²Ú¤Î85Ç¯ÁÈ¡×¤È¤·¤Æ²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£Ç¯7·îÊüÁ÷¤Î¡ØTHE MUSIC DAY 2025¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢¡Ö²Ú¤Î85Ç¯ÁÈ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤È¤·¤ÆÆîÌîÍÛ»Ò¤µ¤ó¡¢Àõ¹áÍ£¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë3¿Í¤Ç½Ð±é¡£Æ±¤¸¤¯7·îÊüÁ÷¤Çºî»ì²È¡¦¾¾ËÜÎ´¤µ¤ó¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ë¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÎÈÖÁÈ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ê¤É¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯2·î¡¦3·î¤Ë¤Ï¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ò¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏÅÚÍËÄ«¤ÎÀ¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ê¤¼¡È3ÅÙ¤ÎÉÔÎÑ¡É¤Ç¤â´³¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÊì¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼çÉØÁØ¤¬¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëÃë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤äÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡¢²ÎÈÖÁÈ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼ûÍ×¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤ÀÆÆ£Í³µ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë²áµî¤Ë3ÅÙ¤âÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÈ¿È»þÂå¤Î1991Ç¯¡¢ºÊ»Ò¤¢¤ë¿È¤À¤Ã¤¿²Î¼ê¡¦ÈøºêË¤µ¤ó¤È¤Î¶ØÃÇ°¦¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þÀÆÆ£¤µ¤ó¤¬²ñ¸«¤Ç¡¢Èøºê¤µ¤ó¤ÎºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ä¤Î²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ç¸À¤¦±ê¾å¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯ÆÈ¿È»þÂå¤Î1993Ç¯¤Ë¤Ï´ûº§¼Ô¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÀîùõËãÀ¤¤µ¤ó¤ÈÌ©²ñÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¡£¤³¤ÎºÝ¡¢ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë³Ø¤Ð¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤éÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÇ¯¤Î1994Ç¯¤ËÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤·¡¢3¿Í¤Î»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖÎøÂ¿¤½÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¤«¤é23Ç¯¸å¤Î2017Ç¯¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£