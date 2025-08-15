トヨタ「最新ハリアー」めちゃカッコいい“黒すぎデザイン”初採用！ 精悍＆高級感マシマシの特別な「ナイトシェード」どんなモデル？

めちゃカッコいい“黒すぎデザイン”初採用！

2025年6月11日、トヨタは「ハリアー」の一部改良を行ってます。

また、同時に特別仕様車「Night Shade（ナイトシェード）」を設定し、発売しました。

【画像】超カッコいい！ これが黒い「ハリアー」です！（30枚以上）

最新のハリアーは、一体どのような特徴があるのでしょうか。

内外装をブラックで統一したトヨタ「ハリアー ナイトシェード」

ハリアーは「高級サルーンの乗り心地と快適性を兼ね備えたクロスオーバーSUV」をテーマに開発されたモデルで、高級クロスオーバーSUVの先駆者のような存在です。

なお、初代モデルと2代目モデルは海外ではハリアーの車名ではなく、レクサス「RX」として販売されていました。

現行モデルは2020年に登場した4代目。デザインや品質に重点して開発されており、流麗なクーペフォルムを採用した、SUVでありながら都会にも馴染むような美しいモデルとして支持されています。

グレードは、充実した装備が魅力の「G」と上級グレードの「Z」の主に2種類が展開され、どちらもガソリン車・ハイブリッド車・プラグインハイブリッド車を設定。

そのうえで、Zには「Leather Package」という内装パッケージを備えたグレードが存在しており、その名の通り本革シートが採用されたほか、ステアリングヒーターやパワーシート、快適温熱シートなど充実した装備が魅力となっています。

そして今回追加された特別仕様車のナイトシェードは、上級グレードのZとZ Leather Packageをベースとし、内外装にブラックを取り入れた精悍なスタイリングが特徴です。

米国では、さまざまなモデルに「ナイトシェード エディション」という特別仕様車が設定されているのですが、国内ではハリアーから同仕様がラインナップに加わった形です。

エクステリアは、フロントアッパーグリルがブラックメタリック塗装、フロントロアグリル・フロントバンパーロア・ロッカーモール・リアバンパーロアがツヤあり黒塗装、車名エンブレムやカーボンニュートラルバッジがブラック塗装と、ブラックをワンポイントに多く使用しています。

特に、フロントのプロジェクター式LEDヘッドランプもダーク仕様・ブラックレフが採用されており、ランプまでブラックにこだわりました。

ボディカラーは、「ブラック」「プレシャスブラックパール」「プラチナホワイトパールマイカ」の3色が選択できます。

また、インテリアもブラックで高級感のある雰囲気に仕上げています。

ナイトシェードは安全装備も強化されており、プリクラッシュセーフティの検知範囲の追加や、車線逸脱抑制機能を備えたレーンディパーチャーアラート（LDA）、ブラインドスポットモニターに安心降車アシストや後方車両への接近警報の追加、安全運転を自然にサポートしてくれるプロドライビングアシストなど、新たな機能で安全なドライブを支えます。

※ ※ ※

ハリアー ナイトシェードの価格（消費税込）は487万800円から541万900円です。