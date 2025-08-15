「ブルゾンちえみ」として活動していたタレントの藤原しおりが、激変した近影を見せた。

ＳＤＮ４８の元メンバーで、現在はタレントや不動産業で活躍する「なちゅ」こと竹川奈津子のインスタグラムに登場。なちゅは「この前、藤原しおりちゃんとＣａｆｅしたよ〜」と報告した。藤原とは親交が深く、「うれぴ。しおりちゃんとはもう付き合い１０年以上とか？！」と改めて驚いた。

「本当に出会った初日から変わらない謙虚で。パワフルで面白くてカッコィイ！！＆きゃわぴい。そして、なぜか私の人生の節目にいつも居てくれる気がする」と、心の支えになっているという。「悲しい事が重なったけど、しおりちゃんに会ってめっちゃ元気出た。しおりちゃんが晴れやかで最高だから。最近やってるトークライブ行きたいなぁあぁあ！！」と、最近の藤原の活動にも興味津々。「こーじ君とのトークが今から楽しみ過ぎるよ！！周りの友達が元気で幸せそうなのが最高に嬉（うれ）しいよねっ。３時間とかあっとゆう間に喋（しゃべ）り続けてたｗ」と再会を喜んだ。

本業の不動産業については「不動産屋お盆休みで全然動かないけど、来週からまた忙しいぜー！！うおりゃあ。今年もあっとゆう間に終わるぞ！笑」と気合を入れた。

藤原は２０１６年にお笑いコンビ「ブリリアン」（２０２０年３月に解散）と活動したユニット「ブルゾンちえみ ｗｉｔｈ Ｂ」を結成してブレイク。１７年放送のフジテレビの系ドラマ「人は見た目が１００パーセント」でも主要キャストとして出演するなど幅広く活躍した。２０２０年３月に所属事務所を退社し、イタリアへ留学することと、本名の藤原史織として活動することを発表した。

２４年３月放送の日本テレビ系「行列のできる相談所」に３年ぶりに出演した際には「（海外留学は）イタリアに行くと言っていたけど、コロナで（断念）。イタリアに行けなかったから、パンをこねるしかなかったです。ステイホームで」と話した。また現在の職業については「登場コーディネーターです」と答え、「私が作った職業なんですけど、イベントだったり、ライブだったり、スポーツだったり、何に関しても、人って登場するじゃないですか？ そこを私がコーディネートさせていただく」と説明した。

この日、藤原は笑顔でピース。ヘアスタイルやメイクを以前とガラリと変え、別人のような姿を見せた。