中日の中田翔内野手（３６）が、今季限りで現役を引退する意向を固めたことが１４日、分かった。プロ１８年目。３球団目となる中日に移籍して２年目の今季は、開幕スタメンに名を連ねた。４月に出場２試合連続本塁打を放つなど復活の兆しを見せていたが、５月中旬に腰痛で出場選手登録を抹消。８月７日に１軍へ昇格したものの、同１２日にコンディション不良で再び抹消されていた。近日中に会見が行われる見通し。通算３０９本塁打のスラッガーが、プロ生活に区切りをつけた。

一時代を築いたスラッガーが、バットを置くことを決めた。中日・中田は、この日までに現役を退く意向を固めて球団に伝えた。プロ１８年目。２１年ごろからは腰痛に悩まされた。２年契約２年目の今季も完治しなかった。

昨季は４番を任され、山内一弘に次いで２人目となる３球団での開幕戦アーチを記録した。だが、度重なる故障で１、２軍を行き来した。オフに腰への負担を軽減しようと、１１５キロから１５キロの減量に成功。一時は快方に向かったものの、違和感は残った。移籍２年目は「ラストチャンス。後悔なく、最後まで全うしたい」と強い覚悟で臨んだ。開幕スタメンをつかみ、４月１９日のＤｅＮＡ戦（バンテリンＤ）、２２日の巨人戦（東京Ｄ）で２試合連続本塁打を放ったが、５月中旬に出場選手登録抹消。原因を追求しようと、何度も病院に足を運んだ。痛み止めの注射、電気治療…。あらゆることを試しても、手応えはなかった。５月下旬のリハビリ期間中には「思い切りバットを振ろうと思っても、（回転するときに）フワッと力が抜けてしまう感じ。しがみついてまではやりたくない」と漏らしていた。

中田は大阪桐蔭１年夏の甲子園で聖地デビュー。春日部共栄（埼玉）との１回戦で中堅左に特大本塁打を放って勝利投手になるなど、４強入りに貢献した。当時最多の高校通算８７本塁打で、０７年の高校生ドラフトでは、４球団が１巡目で競合した末に、日本ハムに入団した。栗山監督が就任した１２年から４番に定着。１６年は日本一に貢献し、１８年には平成生まれでは初の通算２００本塁打をマーク。春季キャンプで「レベチ（レベルが違う）」と、好仕上がりを口にした２０年に自己最多３１本塁打を放った。３度の打点王と５度のベストナインに輝き、チームの顔となった。１３、１７年のＷＢＣに出場し、１５年のプレミア１２では銅メダル獲得に貢献した。

２１年８月に無償トレードで巨人に移籍。２２年は不振で２軍調整中に長嶋茂雄さんから熱血指導を受け、２４本塁打を記録した。２３年は、けがと門脇らの台頭で出場機会が減少。同年１１月に３年契約を破棄できるオプトアウトを行使して退団。中日に移籍した。

大きな体に金のネックレス。近寄りがたい外見とは異なり、家族思いで後輩からも慕われる。イグアナを飼うほど、動物好きの一面もある。広島遠征では実家に後輩を招く。巨人時代から秋広（ソフトバンク）らが愛弟子。ブライトや細川にも、「引退が近づいている中で、微力だけど（若い選手に）残していけたらいい」と、知識と技術を惜しみなく伝えてきた。

以前から「思い切りスイングができなくなった時は引退の時」と覚悟を決めていた。３球団を渡り歩き、主砲として戦い続けた中田翔。打席で演じてきた「ＳＨＯＷ ＴＩＭＥ」は、永遠にファンの心に刻まれる。

◆中田 翔（なかた・しょう）１９８９年４月２２日、広島市生まれ。３６歳。大阪桐蔭では甲子園に３度出場。０７年高校生ドラフト１巡目で日本ハム入団。１４、１６、２０年に打点王。ベストナイン５度（１３、１４年は外野手部門、１５、１６、２０年は一塁手部門）。ゴールデン・グラブ賞５度。２１年に巨人へ移籍。２３年１２月に中日入団。１８４センチ、１０７キロ。右投右打。