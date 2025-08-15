【拡大画像へ】

LINE Digital Frontierは、電子コミックサービス「LINEマンガ」において、8月15日から8月24日23時59分まで「金色のガッシュ！！ 完全版」の全話無料キャンペーンを開催する。

本作は雷句誠氏によるファンタジー系バトルマンガ。100名の魔物の子供が人間とコンビを組み、魔界の王を決める戦いに挑む。「金色のガッシュベル!!」の名前でTVアニメ化もされ、「ガッシュ」や「ガッシュベル」の愛称で多くのファンに愛されている。2022年3月からは、戦いのその後を描く「金色のガッシュ！！2」がスタートし、新たな物語が始まっている。

最大10,000円分のマンガコインが当たるコインガチャを開催

本キャンペーンでは「金色のガッシュ！！ 完全版」を、10日間限定で全話無料公開。さらに最大10,000円分のマンガコインが当たる「金色のガッシュ！！全話無料記念！LINEマンガ ガチャ」を8月17日まで開催する。対象の連載作品を2作品読むことで1日1回ガチャを回すことができ、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できる。期間中は毎日参加が可能。

開催期間：8月15日2時10分～8月17日23時59分

※開始時間は予告なく変更となる可能性がございます。

【特典内容】

1等：10,000マンガコイン（有効期限3日）

2等：時短アイテム 100個

3等：時短アイテム 50個

4等：時短アイテム 23個

公式Xアカウントっでマンガコインが当たるキャンペーン

「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、抽選で5,000円分のマンガコインが当たるキャンペーンが実施される。「LINEマンガ」公式Xアカウントの該当ポストをリポストし、「LINEマンガ」アプリにて「金色のガッシュ！！ 完全版」の1話のコメント欄にハッシュタグ「#やさしい王様を語ろう」をつけてコメントすることで抽選に参加できる。

開催期間：8月15日～8月24日23時59分

