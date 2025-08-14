ÂçÃ«æÆÊ¿¤âÉÔËþ´é¡Ä¡È¸í¿³Èï³²¡É¤Ë¡Ö¤Ø¤É¤¬½Ð¤½¤¦¤À¡×¡¡LAÊüÁ÷¶É¤âÅÜ¤ê¡¢¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤¿1µå
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÊüÁ÷¶É¤Ç¤âÏÃÂê
¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ 6¡¼5 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯¡£8²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢È½Äê¤ËÉÔÉþ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Î¾·³¤ÎÊüÁ÷¶É¤âµå¿³CB¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¡¼»á¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¶Ã¤¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö¤Ø¤É¤¬½Ð¤½¤¦¤À¡×¤È¤³¤²¼¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº¸ÏÓ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é³°³Ñ¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿98.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158.8¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÆ²¡¹¤È¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¡¼µå¿³¤Ï¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÃÙ¤ì¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î¥³¡¼¥ë¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¥¤¡×¤È¶«¤Ó¡¢È½Äê¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ð¥ó¥È¡×¤ÎÅêµå¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò³°¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤¬Æ²¡¹¤È¸«Á÷¤Ã¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ê1µå¡£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¼Â¶·¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡Ö99¥Þ¥¤¥ë¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤À¡Ä¡Ä¤Ø¤É¤¬½Ð¤½¤¦¤À¡×¤È¸·¤·¤¯ÃÇºá¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ÖFanDuel Sports Network¡×¤Ç¤â¡¢¼Â¶·¤Î¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥é¥ó¥À¥Ã¥½»á¤Ï¶Ã¤¤¤¿¸ýÄ´¤Ç¡Ö¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ÎÈ½Äê¤À¡ª¡×¡¢²òÀâ¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥Ó¥¶»á¤Ï¡ÖÈ½Äê¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢¤³¤Î²ó3¼ÔËÞÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥ª¥Ï¥Ã¥Ô¡¼Êá¼ê¤ËÄËº¨¤ÎµÕÅ¾ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÔÀï¡£º£µ¨¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î6Àï6ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ÎºÂ¤â¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë