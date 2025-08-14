ÆüËÜ¿Í¤Î·è»à¤ÎÆÃ¹¶¤ÏŽ¢ÇÏ¼¯ÇúÃÆŽ£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡ÄºÇ¹â»þÂ®600¥¥í¤ÇÅ¨´Ï¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¶ËÈëÊ¼´ïŽ¢ºù²ÖŽ£¤ÎÈá·à
¢£ÆüËÜ³¤·³¤ÎÀÚ¤ê»¥¡¢°ÛÌ¾¤Ï¡Ö¿Í´ÖÇúÃÆ¡×
ÂçÅì°¡ÀïÁèËö´ü¡¢ÆüËÜ·³¤¬ÃÇ¹Ô¤·¤¿ÆÃ¹¶¡ÊÆÃÊÌ¹¶·â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·ÁÂÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÇúÁõ¤·¤¿ÎíÀï(¥¼¥í¤»¤ó)¡ÊÎí¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡¡Ë¤Ë¤è¤ëÆÃ¹¶¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¿Í´ÖµûÍë¡Ö²óÅ·¡×¤ä¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥È·¿¤Î¡Ö¿ÌÍÎ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö³¤¤ÎÆÃ¹¶¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶õ¤ÎÆÃ¹¶¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÆÃ¼ì¤È¤â¸À¤¨¤ëÊ¼´ï¤¬¡Öºù²Ö¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÇúÃÆ¤ËÍã¤ÈÁà½ÄÀÊ¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿³ê¶õµ¡¡£¤½¤Îµ¡ÂÎ¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¹¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ³¤·³¤¬¡ÖÀï¶·ÂÇ³«¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤·¤Æ¶ËÈëÎ¢¤ËÀ½Â¤¤·¤¿¤³¤ÎÊ¼´ï¤Î°ÛÌ¾¤Ï¡Ö¿Í´ÖÇúÃÆ¡×¡£ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¸¸¤ÎÊ¼´ï¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÎò»Ë¤Î±Æ¤ËËäË×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³«È¯·×²è¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ19Ç¯7·î¡£³¤·³Æâ¤Î²¼µé¾¹»¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÈ¯°Æ¤Ë¤è¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µ¡¼ó¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1200¥¥í¤â¤ÎÂç·¿ÇúÃÆ¡£ÆÃ¹¶ÍÑ¤ÎÎíÀï¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬250¥¥í¤ä500¥¥í¤ÎÇúÃÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¶¯ÎÏ¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ºù²Ö°ìµ¡¤ÎÆÃ¹¶¤Ç¡¢Àï´Ï¤ä¶õÊì¤µ¤¨·âÄÀ¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¢£À¸¤¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß
ºÇ½é¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¡Ö°ì°ì·¿¡×¤ÎÁ´Ä¹¤ÏÌó6¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´Éý¤ÏÌó5¥á¡¼¥È¥ë¡£1¿Í¾è¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£µûÍë¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤¤½¤Î³¥¿§¤Îµ¡ÂÎ¤ÎÁ°ÊýÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ºù¤Î²Ö¤Î°Õ¾¢¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀïÆ®»þ¤Ë¤Ï¡¢Êìµ¡¤È¤Ê¤ë°ì¼°Î¦¹¶¡Ê°ì¼°Î¦¾å¹¶·âµ¡¡Ë¤Ë·üÄß(¤±¤ó¤Á¤ç¤¦)¤µ¤ì¤ÆÅ¨´Ï¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¡¢¤½¤³¤ÇÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë³ê¶õ¤·¤Æ¡¢Å¨´Ï¤Ø¤ÎÀÜ¶á¤ò»î¤ß¤ë¡£¹ÒÂ³²ÄÇ½¤Êµ÷Î¥¤ÏÌó37¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡£Áà½Ä¼Ô¤ÏÁà½ÄÛå(¤½¤¦¤¸¤å¤¦¤«¤ó)¤ÈÂÆ§Ûå(¤½¤¯¤È¤¦¤«¤ó)¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ð¡¼¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¹âÅÙ·×¤äÂ®ÅÙ·×¤Ê¤É¡¢ºÇÄã¸Â¤Î·×´ï¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈøÉô¤Ë¤Ï3ËÜ¤Î²ÐÌô¥í¥±¥Ã¥È¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÊ®¼Í¤·¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£²ÐÌô¥í¥±¥Ã¥È1ËÜ¤Ë¤Ä¤¡¢10ÉÃ¤Û¤É¿ä¿ÊÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®600¥¥í°Ê¾å¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÅë¾è°÷¤´¤È¡¢Å¨´Ï¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÖÎØ¤â¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ëÆÃ¹¶¤Ê¤é¤Ð¸Î¾ã¤Ê¤É¤Çµ¢Åê¤·¤¿¤êÉÔ»þÃå¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÃåÎ¦ÁõÃÖ¤Î¤Ê¤¤ºù²Ö¤Ë¤Ï¤½¤ì¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Á´¤¯À¸´Ô¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£½Ð·â¤ÏÀäÂÐ¤Î»à¡£ÆÃ¹¶µ¡¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¯¡Ö¿Í´ÖÇúÃÆ¡×¤È¸Æ¾Î¤µ¤ì¤ë½ê°Ê¤À¡£
¢£ÎíÀï¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤«¤é¡¢³¤·³¤Î¹Ò¶õÂâ¤Ø
¤½¤ó¤Êºù²Ö¤Î¸µÅë¾è°÷¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤¬³ð¤Ã¤¿¡£
¡Öºù²Ö¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤â³§¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬ºÇ¸å¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡×
¾¼ÏÂ3Ç¯11·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀõÌî¾¼Åµ¤µ¤ó¡Ê¼èºà»þ¡¢95ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î½Ð¿È¡£Éã¿Æ¤ÏÅ´¹©½ê¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÀõÌî¤µ¤ó¤Ï¼¡ÃË¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÌîµå¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÀõÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Î©¹©¶È³Ø¹»¡Ê¸½¡¦¿ÀÆàÀî¸©Î©¿ÀÆàÀî¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¡Ë¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢Àï¶É¤Î°²½¤ËÈ¼¤¤Âç²ñ¤ÏÃæ»ß¤Ë¡£Ì´¤òÀä¤¿¤ì¤¿ÀõÌî¤µ¤ó¤Ï3Ç¯»þ¤Ë³Ø¹»¤òÃæÂà¤·¡¢Í½²ÊÎý¡Ê³¤·³Èô¹ÔÍ½²ÊÎý½¬À¸¡Ë¤ò»Ö´ê¤·¤¿¡£
¡ÖÌîµåÉô¤ÎÀèÇÚ¤ÇÍ½²ÊÎý¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÊý¤¬¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ÎÊý¤¬Êì¹»¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Æ¡£Í½²ÊÎý¤È¸À¤¨¤Ð¡Ø¼·¤Ä¥Ü¥¿¥ó¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¼¤¤´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÎíÀï¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÀõÌî¤µ¤ó¤ÏÆñ´Ø»î¸³¤òÆÍÇË¤·¡¢¹Ã¼ïÈô¹ÔÍ½²ÊÎý½¬À¸¤ÎÂè½½»°´ü¡ÊÁ°´ü¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ëþ14ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¼ÏÂ18Ç¯10·î¡¢°¦É²¸©¤Î¾¾»³³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Ç³¤·³À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ç°´ê¤Î¡ÖÁà½Ä¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÀõÌî¤µ¤ó¤Ï¾¼ÏÂ19Ç¯5·î¡¢Ä¹ºê¸©¤ÎëÝÁá³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Ë¿Ê¤ß¡¢¡ÖÀÖ¤È¤ó¤Ü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¶å»°¼°Ãæ´ÖÎý½¬µ¡¤Ë¤è¤ëÈô¹Ô·±Îý¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¡£Ãæ³Ø¡ÊµìÀ©¡Ë5Ç¯À¸¤Ç¤Î»Ö´ê¼Ô¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢3Ç¯¤Ç»Ö´ê¤·¤¿ÀõÌî¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹¤¬150¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤È¾®ÊÁ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤à¤Î¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤¿¡£
¢£ÀïÁè¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¡¢ÆÃ¹¶ÉôÂâ¤ò¡ÖÇ®Ë¾¡×
12·îËö¡¢¾å´±¤«¤é¡ÖÆÃ¹¶ÉôÂâ¤ò´õË¾¤¹¤ë¤«¡×¤È¤Î»Ý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÍÑ»æ¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹ÃË¤ä1¿Í¤Ã»Ò¤ÏÂÐ¾Ý³°¤À¤Ã¤¿¡£ÀõÌî¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÖÇ®Ë¾¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»à¤Î³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ÉÝ¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¶¯À©¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Àï¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡ØÌµÍýÌðÍý¡¢¹Ô¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ»Ö´ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»Ö´ê¤Ç¤¹¡×
¶¯À©À¤òÈÝÄê¤¹¤ëÀõÌî¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡Ö¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò´ÊÃ±¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀïÁè¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×
ÅÃ(¤è¤É)¤ß¤Ê¤¯¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢Ã¸¤¯Èù¾Ð¤à¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë°ÛÍÍ¤Ê¤Û¤É¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¾¼ÏÂ20Ç¯1·î¡¢°ñ¾ë¸©¤Î¼¯Åç¤Ë¤¢¤ë³¤·³¿ÀÇ·ÃÓ¹Ò¶õ´ðÃÏ¤Ë°ÜÆ°¡£½êÂ°¤ÏÂè¼·Æó°ì³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÌ¾Î¤Ï¡Ö¿ÀÍëÉôÂâ¡×¡£ÆÃ¹¶¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÉôÂâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÀõÌî¤µ¤ó¤Î¡ÖÇ®Ë¾¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ³ð¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö»à¤Ì¤Î¤Ï·ù¤À¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿Åë¾è°÷¤â
°ÜÆ°¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢±æÂÎ¹è(¤¨¤ó¤¿¤¤¤´¤¦)Æâ¤Î³ÊÇ¼¸Ë¤Ç¾å´±¤«¤é¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á¤¬¾è¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤¾¡×
¤½¤ì¤¬½é¤á¤Æºù²Ö¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Ê¹¤±¤Ð¡ÖÁ°Éô¤¬ÇúÃÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£ÎíÀï¤ËÆ´¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿Í´ÖÇúÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
ÌµÏÀ¡¢Åë¾è°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤ÏÍÍ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£ºù²Ö¤ò¸«¤¿Æü¤ÎÈÕ¤Ë¡Ö¿ÍÃÎ¤ì¤º¿²¾²¤ÎÃæ¤Çµã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤ò¼êµ¤Ë»Ä¤·¤¿Åë¾è°÷¤â¤¤¤ë¡£¿²¾²¤ÎÃæ¤ÇÈà¤Ï¡Ö»à¤Ì¤Î¤Ï·ù¤À¡¢ÉÝ¤¤¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Àé¤ÎÅë¾è°÷¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Àé¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬Îò»Ë¤ÎÂç»ö¤Ê°ìÊÒ¤Ç¤¢¤ë¡£ÇÈÂÇ¤Ä¸ÝÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£10Âå¤ÎÀèÇÚÊ¼¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡ÖÊÌ¤ì¤ÎÇÖ¡×
2·î¡¢³¤·³ÆóÅùÈô¹ÔÊ¼Áâ¤ËÇ¤´±¡£¤Þ¤º¤Ïºù²Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎíÀï¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î·±Îý¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£Åö½é¤ÏÊ£ºÂ·¿¤ÎÎíÀï¤Ç¡¢¸åÀÊ¤Ë¶µ´±¤ò¾è¤»¤Æ¤ÎÈô¹Ô¡£¡ÖÀÖ¤È¤ó¤Ü¡×¤È¤Ï·×´ï¤Î¿ô¤â¡¢Â®ÅÙ¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ã±ºÂ¤ÎÎíÀï¤ËÅë¾è¡£´ðËÜÅª¤ÊÁà½Ä¤Ë´·¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤èÎíÀï¤Ë¤è¤ëºù²Ö¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¹âÅÙÌó3000¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÄã²óÅ¾¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¹ß²¼¤·¡¢³êÁöÏ©¤Î¼êÁ°¤Þ¤ÇÍè¤¿¤éºÆ¤Ó¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö³ÑÅÙ45ÅÙ°Ê¾å¤ÎµÞ¹ß²¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì°Ê²¼¤Î´Ë¹ß²¼¤Ë¤è¤ë·±Îý¤Ç¤·¤¿¡£Æ´¤ì¤ÎÎíÀï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºù²Ö¤ÇÅ¨´Ï¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤¿¤á¤À¤±¤Î·±Îý¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÀïÆ®·±Îý¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Çµ¡½Æ¤ò·â¤ÄÎý½¬¤â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¼ÂºÝ¤Ëºù²Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ·±Îý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤À¤±¤È·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºù²Ö¤Îµ¡ÂÎ²¼Éô¤Ë¥Ù¥Ë¥¢¤Î¥½¥ê¤òÉÕ¤±¤¿Îý½¬µ¡¡ÖK1¡×¤Ç¡¢¾å¶õ¤«¤é³ê¶õ¤·¤Æ³êÁöÏ©¤ËÃåÎ¦¤¹¤ë·±Îý¤Ç¤¢¤ë¡£ÀõÌî¤µ¤ó¤â¤Þ¤º¤ÏÎíÀï¤Ç·±Îý¤òÀÑ¤ß¡¢¡ÖK1¡×¤Ë¾è¤ëÆü¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
¡ÖK1¡×¤Ø¤ÎÅë¾è¤ò½ª¤¨¤¿ÀèÇÚÊ¼¤¿¤Á¤«¤é¡¢½Ð·âµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç¸©¤Î³¤·³¼¯²°¹Ò¶õ´ðÃÏ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿©Æ²¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤Î±ã²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾ÆÃñ¤ä¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÇÚÊ¼¤é¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÌÀÆü¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡×
ÀèÇÚÊ¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¯Îð¤ÏÀõÌî¤µ¤ó¤È¤µ¤Û¤É°ã¤ï¤Ê¤¤¡£10Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤ª¸ß¤¤Æñ¤·¤¤ÏÃ¤Ê¤É¤·¤Ê¤¤¡£¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç·³²Î¤ò±´¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï½ª»Ï¡¢¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¥¤¥ï¥¤¤ÈÁû¤¤¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¡£¤¤¤Þ¤À16ºÐ¤ÎÀõÌî¤µ¤ó¤Ï¼ò¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾ÆÃñ¤Ë¥µ¥¤¥À¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ°û¤ó¤À¡£¤½¤ó¤Ê´Å¤¤¼ò¤¬¡ÖÊÌ¤ì¤ÎÇÖ(¤µ¤«¤º¤)¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¢£½Ð·â¤¹¤é¤Ç¤¤º¡¢Á´µ¡¤¬»¶¤Ã¤¿½é¿Ø
ÀõÌî¤µ¤ó¤¬ÀèÇÚÊ¼¤Ë¸À¤¦¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÀèÇÚÊ¼¤¬¤³¤¦ÊÖ¤¹¡£
¡Ö¤ªÁ°¤â¸å¤«¤éÍè¤¤¤è¡×
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÀõÌî¤µ¤ó¤ÏÉ¬¤º¤³¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¹¤°¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
ÀõÌî¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ò¤³¤¦²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡ÖÂ¾¤ÎÉôÂâ¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÀÍëÉôÂâ¤ÏÆÃ¹¶ÀìÌç¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ø¤¤¤¸¤á¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³¬µé¤Ê¤ó¤«¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£å«¤Ï¤È¤Æ¤â¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
µÏ¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼¯²°´ðÃÏ¤«¤éºù²ÖÂâ¤¬½é¤á¤Æ½Ð·â¤·¤¿¤Î¤Ï3·î21Æü¡£15µ¡¤Îºù²Ö¤Ï°ì¼°Î¦¹¶¤ËÄß¤ë¤µ¤ì¡¢¶å½£²¤òÍ·×µ(¤æ¤¦¤è¤¯)¤¹¤ëÊÆµ¡Æ°ÉôÂâ¤Ë¸þ¤±¤Æ½Ð·â¤·¤¿¡£±ç¸î¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ï¸Î¾ã¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÍ½Äê¤è¤ê¤â¸º¤ê¡¢30µ¡¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â°ìÏ©¡¢¹¶·âÂÐ¾Ý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢Å¨´ÏÂâ·²¤ËÃ£¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥°¥é¥Þ¥óF6F¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÊÆ´ÏºÜµ¡¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£ºÇ¿·¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¶î»È¤·¤¿ÊÆ·³¤Ï¡¢ºù²ÖÂâ¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ºù²Ö¤ò·üÄß¤·¤ÆÂ®ÅÙ¤¬¶ËÃ¼¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë°ì¼°Î¦¹¶¤Ï¡¢ÊÆ·³µ¡¤Î¹¥±Â(¤³¤¦¤¸)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤è¤ê°ì¼°Î¦¹¶¤ÏËÉ¸æÌÌ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
·ë¶ç¡¢ºù²Ö¤ÏÊìµ¡¤«¤é½Ð·â¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é³ð¤ï¤º¡¢Á´µ¡¤¬ÍÎ¾å¤Ë»¶¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤¬ºù²ÖÂâ¤Î½é¿Ø¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Âç¤¤Êµ¾À·¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾®¤µ¤ÊÀï²Ì
·ë¶É¡¢ºù²Ö¤Ï·×10²ó¤Î½Ð·â¤Ë¤è¤ê¡¢±ä¤Ù55¿Í¤ÎÅë¾è°÷¤òË´¤¯¤·¤¿¡£ºù²Ö¤ò±¿¤Ö°ì¼°Î¦¹¶¤ä¸î±Ò¤ÎÀïÆ®µ¡¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢Àï»à¼Ô¤Î¿ô¤Ï400¿Í°Ê¾å¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢·±ÎýÃæ¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Þ¿¦¤·¤¿¼Ô¤¿¤Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿Âç¤Êµ¾À·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºù²Ö¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤²¤¿Àï²Ì¤Ï¶îÃà´Ï¤Î¤ß¡£¤·¤«¤â·âÄÀ¤Ï¤ï¤º¤«1ÀÉ¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢¿ôÀÉ¤ÎÂçÇË¡¢Â»½ý¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Îºù²Ö¤¬Å¨´Ï¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤º¤Ë·âÄÆ¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆ·³¤Ïºù²Ö¤ò¡ÖBAKA-BOMB¡Ê¥Ð¥«¡¦¥Ü¥à¡Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£ÆüËÜ¸ì¤Î¡ÖÇÏ¼¯¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖÇÏ¼¯ÇúÃÆ¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀõÌî¤µ¤ó¤Ï¸Î¶¿¤Î²£ÉÍ¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿Å´¹©½ê¤Ï¶õ½±¤Ç¾Æ¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£ÀõÌî¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢·úÃÛ¤äÁ¡°Ý¡¢±¿Á÷´Ø·¸¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤¿¡£¹¥¤¤ÊÌîµå¤âºÆ¤Ó»Ï¤á¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÇÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡ÖÆÃ¹¶Êø¤ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ·ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀï¸å¡¢¡ØÌµËÅ¤ÊºîÀï¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àï»þÃæ¤Ï¤½¤¦¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¢£ÆÃ¹¶¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÌµÂÌ»à¤Ë¡×¤«¡©
ÆüËÜ·³¤¬·«¤ê¹¤²¤¿°ìÏ¢¤ÎÆÃ¹¶ºîÀï¤Ë¡¢ÊÆ·³¤Ï¿¼¤¯¶ÃØ³¤·¤¿¡£À¤³¦»Ë¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÆüËÜ·³¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤òÁ°¤Ë¤·¤¿ÊÆ·³¤Ï¡¢°Â°×¤ÊËÜÅÚ¾åÎ¦ºîÀï¤Ëí´í°(¤Á¤å¤¦¤Á¤ç)¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂÐÆü´Ñ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¸å¤ÎÀêÎÎÀ¯ºö¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Îò»Ë¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¹¶¤¬Á´¤¯¤ÎÌµ°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¤ÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬Àï¸å¡¢Åö¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÆÃ¹¶Ââ°÷¤ò¡ÖÌµÂÌ»à¤Ë¡×¡Ö¶¸µ¤¡×¤ÈÃÇ¤º¤ëÉ÷Ä¬¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¹¶Ââ°÷¤Ï¡ÖÀïÁè¶¨ÎÏ¼Ô¡×¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÊè¤ËÀÐ¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌµÏÀ¡¢ÆÃ¹¶¤È¤¤¤¦ºîÀï¼«ÂÎ¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤Ï´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Í¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤È¤è¤êÆÃ¹¶¤Î¤è¤¦¤ÊºîÀï¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ßÀÚ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·³¾åÁØÉô¤Î»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Åª³Î¤ÊÈãÈ½¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾å¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÅë¾è°÷¤é¤ÎÊ³Àï¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖÌµÂÌ»à¤Ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆÃ¹¶¤Ï¡Ö¿ÍÌ¿·Ú»ë¡×¤ÎÀï½Ñ¤ÈÃÇºá¤µ¤ì¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ¸«Êý¤òÅ¾¤¸¤ÆÏÀ¤º¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÆÃ¹¶¤â½Æ¸å¤Î¿Í¡¹¤Î¡Ö¿ÍÌ¿¤ò½Å»ë¡×¤·¤¿Ëö¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¤ÆÀ¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÌµÂÌ»à¤Ë¡×¤Î°ì¸À¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÎò»Ë´Ñ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë»Ä¹ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤
ÀõÌî¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Î°ì¼¼¤Ë¤Ï¡¢ÎíÀï¤äºù²Ö¤ÎÌÏ·¿¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Àï»þÃæ¤Î¼Ì¿¿¤âÂ¿¤¯¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À¤¢¤É¤±¤Ê¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ûÊÔ¢¿À¼Ò¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â»²ÇÒ¤·¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ç¤Ï¹âÎð¤Î¸Î¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¸ì¤ëÀõÌî¤µ¤ó¤Î²£´é¤Ï¼ä¤·¤²¤À¡£
ÀõÌî¤µ¤ó¤Ï°ìÏ¢¤Î¼èºà¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥³¥Ã¥×¤ËÉ¹¤òÆþ¤ì¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ª¤â¤à¤í¤ËÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ÆÃñ¤È¥µ¥¤¥À¡¼¡£
¡ÖÅö»þ¡¢°û¤ó¤À¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÀõÌî¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¸ý¸µ¤ò´Ë¤Þ¤»¤ë¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤¾¡×
¾ÆÃñ¤Î¥µ¥¤¥À¡¼³ä¤ê¡£80Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÀõÌî¤µ¤ó¤¬¡Ö¿Í´ÖÇúÃÆ¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë°û¤ó¤À»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤½¤Î±ÕÂÎ¤ò¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢´Å¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¿¤Ó¿¤Ó¤È¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤¤É÷Ì£¤Î±Æ¤Ë¤Ï¡¢¾øÎ±¼òÆÃÍ¤Î¿Ä¤Î¶¯¤¤Ä¾ÀþÅª¤Ê¶ìÌ£¤¬³Î¤«¤Ë½É¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢½Ð·â¤ò¹µ¤¨¤¿ÆÃ¹¶Ê¼¤é¤¬¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤ÎÇØ¸å¤Ë¶¯¿Ù(¤¤ç¤¦¤¸¤ó)¤Ê¿®Ç°¤ä¶ì¶ã¤òÊñ¤ó¤Ç½Ð·â¤·¤¿É÷·Ê¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤¿¡£
µ¤Ë¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¸å¤í»Ñ¤ò»×¤Ã¤¿¡£
Ááºä Î´¡Ê¤Ï¤ä¤µ¤«¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È
1973Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡Ø¾¼ÏÂ½½¼·Ç¯¤Î²Æ¡¡¸¸¤Î¹Ã»Ò±à¡Ù¤ÇÂè21²ó¥ß¥º¥Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡£ÆüËÜ¤Î¶áÂå»Ë¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë³èÌöÃæ¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò´ð¤Ë¾å°´¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¡×¤Î¿·½ñ¥·¥ê¡¼¥º¤â¹¥É¾¡£
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È Ááºä Î´¡Ë