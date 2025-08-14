バンダイは、「1/12 SCALE MINIATURE SERIES」から、「ローランド」「Fender」「Pearl」の楽器各種のミニチュアフィギュアの予約受付を、2025年8月7日から同社運営の「ガシャポンオンライン」ではじめた。いずれも発送は11月の予定。

ギミックや可動部まで作り込み

楽器を中心としたさまざまアイテムを、ディテールにこだわりギミックや可動部まで作り込み、1/12スケールで再現する同シリーズから、3ブランドの楽器をフィギュア化した。

「Roland Miniature Collection」は、電子楽器メーカー「ローランド」の歴代名機のミニチュアフィギュア全4種を用意。

裏面までリアルに再現したアンプ「JC-120」「Blues Cube Artist 212」、鍵盤が可動する「JUPITER-X」、伝説のリズムマシン「TR-808」はリアパネルの各種ボタンやツマミまで再現している。

「Fender Miniature Collection 2」は、「Fender」のギターやベースをミニチュア化した第2弾。ピックアップやコントロールノブ、ヘッドロゴ、バックパネルなどを忠実に再現している。いずれも専用スタンドが付属し、開口角度を変えて飾れる。

ラインアップはMade in Japan Traditional 60s Stratocaster Fiesta Red」「同60s Telecaster Lake Placid Blue」「同60s Mustang Olympic White」「同60s Jazzmaster 3-Color Sunburst」「同70s Precision Bass Vintage White」「同Late '60s Jazz Bass Black」全6種。

「Pearl Drums Miniature Collection 2」は、ドラムブランド「Pearl」のミニチュア第2弾で、「CRYSTAL BEAT」シリーズをリアルに再現した。

クラッシュ、ライド、チャイナの各シンバルはシンバルとスタンドの角度調整が可能で、ハイハットとバスドラムの両ペダルは可動する。ハイ/ロータムは自立式のタムスタンドが付属。コレクションすれば様々なセット組みを楽しめる。

ラインアップは「BASS DRUM & PEDAL」「HI-HAT & SNARE DRUM & STAND」「HIGH TOM & LOW TOM & STAND & CHINA CYMBAL」「FLOOR TOM & THRONE」「CRASH & RIDE CYMBALS & STICKS」全5種。

いずれも価格は1回500円（税込）。

なお、11月に全国の「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」およびガシャポン自販機シリーズでも販売予定とのことだ。