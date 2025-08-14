この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR

【変わった間取り】水回りに光全集中な逆転発想のメゾネット1LDKを内見！─YouTuberのゆっくり不動産さんが、東京都新宿区の個性的なデザイナーズマンションを動画で紹介した。今回の物件の最大の特徴は「水回りに光を集めるという、逆転の発想」。一般的なマンションでは水回りが北側など日が当たりづらい場所に設計されることが多いが、「神々しい水回りの家は初めて見ました」と、興奮気味に語る場面が印象的だ。



物件外観はコンクリート打ちっぱなし×植栽で、築16年の美しさをキープ。「エントランスの明るさからもコンセプトの片鱗が」と話しつつ、普通の玄関では見かけない“網戸のような不思議なパーツ”が並び「どれが玄関ドア？どこまでが部屋？」と、視聴者の興味を引くミステリアスな構造を紹介した。



室内は「玄関の概念がイレギュラーで、面白いですね」「玄関と思ってた空間はインナーテラスのような使い方が可能。なにこれめっちゃ素敵」と独自の視点で解説。通常は北側・日が当らない玄関や水回りに、「北向きインナーテラス玄関という、この発想。ここの設計資産素敵」と絶賛した。



さらに、キッチンは可動式で「キッチン飛び出しとーやん。」と驚きの声。収納性・デザイン性だけでなく、「デザイナーズ物件だけど、機能性もしっかり追求されてます」とバランスの良さにも注目。リビングダイニングや2階寝室もコンクリートを生かした開放感あふれる空間だった。



クライマックスは、“神々しいサニタリールーム”。「超絶明るい光全集中空間のロング洗面台でした」「太陽でかくない？」などユーモラスな語り口も健在。ガラスブロックや天窓で明るさ最大級、しかも外からはほぼ見えない構造に「全裸でも安心です」と、その工夫に感心。浴室もワンルームとは思えない広さで、「ここまで明るい水回りだと、朝型生活になりそう」と独自の視点を加えた。



動画の最後は「まだまだ世の中には個性的な物件が眠っているんだな」と締め、次回予告とともに「こんなレイアウトを考える設計士さんに脱帽です」と再度絶賛。「ご視聴ありがとうございました」と明るく呼びかけ、唯一無二の物件レポートにエンタメ要素と専門性をうまく交えた内容となっていた。