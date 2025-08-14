¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¢ª¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶ÐÌ³¤â·Ð¸³¡¢25ºÐ¤¬¼«Ëý¤Î¥Ò¥Ã¥×¤È¾Ð´é¤Ç¥á¥À¥ë¡¡¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂåÌ¾»ì¤¬Íß¤·¤¤¡×
³Æ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Çµ±¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾´Õ#73¡¡Æ£°æÀ»Íå¡×
¡¡9Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ÀÄÍÕ¤Î¿¹¸ø±à·Ý½ÑÊ¸²½¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖÅìµþROOKIE CHALLENGE CUP¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿25ºÐ¤ÎÆ£°æÀ»Íå¤¬ROOKIE BEAUTY FITNESS MODEL¤ÇÍ¥¾¡¡£¡ÖÅìµþÍ½Áª¡×¤ÎBEAUTY FITNESS MODEL short¤Ç¤â2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¾Ð´é¤Ï·ë¹½ÆÀ°Õ¡£¡Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¡Ë¤è¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾Ð´é¤Ç¿¶¤ê¸þ¤¤È¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡½¡½¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯°ÊÍè¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¾Ð´é¤¬°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¶á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖUP¥í¡¼¥Á¡×¤Ç20ºÐ¤«¤é3Ç¯´Ö³èÆ°¡£¼Ì¿¿½¸¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë·Ï¤Î°ìÈÌ´ë¶È¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤â·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä±éµ»¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Îº¢¡¢20ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¡£Àº¿À¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬Ëá¤¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¡¢¹ç´Ö¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÆü¡¹¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤â¤½¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¼«¿®¤¬¤¢¤ëÉô°Ì¤È¡¢²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉô°Ì¤Ï¡£
¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ª¿¬¤Ç¤¹¤Í¡£¸ª¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Þ¤À¹¤¬¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Í¤¨¤Æ¼«¿æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌîºÚ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªÅ¹¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÅº²ÃÊª¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡£ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤ê¤¤¤ì¤Æ¡ØåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¾Íè¤ÎÌ´¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö·Ð±Ä¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£TikTok¥é¥¤¥Ö¤òËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÏÆ»¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î¥µ¥×¥ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂåÌ¾»ì¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤È¡£º£Ç¯Ãæ¤Ë¡Ê¥µ¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¡Ë¥×¥í¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤Î¤¿¤á¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë