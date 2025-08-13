大谷が9回に一時勝ち越しの43号も…延長10回サヨナラ負けで3連敗

【MLB】エンゼルス 7ー6 ドジャース（日本時間13日・アナハイム）

ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地で行われたエンゼルス戦で延長10回サヨナラ負けを喫し、3連敗となった。大谷翔平投手は9回に一時勝ち越しの43号ソロを放つも空砲に。この日パドレスが勝利したため、同率首位に並ばれた。

昨年のワールドシリーズ覇者がまさかの大ブレーキだ。開幕から順調に勝利を重ね、7月3日（同4日）時点で2位のパドレスに9ゲーム差をつけていた。しかし4日（同5日）から7連敗を喫するなど、7月は10勝14敗。8月に入ってもこれで5勝6敗と波に乗り切れない。

一方でパドレスは7月は15勝11敗、8月は8勝3敗と絶好調。7月26日（同27日）から6連勝を飾り、現在も4連勝中と波に乗っている。両軍は120試合を終えて68勝52敗の勝率.566で全く同じ数字となった。

ファンは「ついに並んだ」「今日潮目変わりそう」「どうする、どうなるドジャース」「この負けは痛い……遂にパドレスがきた」「まさに“勢いがない”とはこのことだ」「さすがに負けすぎてない？」「これは面白くなってきたな」などと反応。8月15日（同16日）からはドジャースタジアムで直接対決3連戦が待っている。（Full-Count編集部）