Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï13Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÂè8Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1»î¹ç¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä²¦¼Ô¡¦·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¡¦µþÅÔ¹ñºÝ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£Í¥¾¡¸õÊäÆ±»Î¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢7²ó¤Ë¤Ï·òÂç¹âºê¤ÎMAX158¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£155¥¥í¤Î¹äÂ®µå¤Ê¤É¤Ç2²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3-6¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿7²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÐ³À¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·153¥¥í¡¢154¥¥í¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¡£Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î155¥¥í¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£8²ó¤Ë¤âºÆ¤Ó155¥¥í¤òÅê¤¸¡¢2²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£Åê¤¸¤¿28µåÃæ14µå¤Ç150¥¥íÄ¶¤¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯½©¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ç158¥¥í¤òµÏ¿¤·°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹äÏÓ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¶Ã¤¡£¡ÖÀÐ³À¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¾Ã¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÀÐ³À·¯¡¢¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ê²á¤®¤ë¤Ê¤¢¡×¡Ö¤Þ¤ÀÂÎ¤¬ºÙ¤¤¤Î¤Ë¡¢155¥¥í½Ð¤·¤Æ¡¢ÊÑ²½µå¤Î¥¥ì¡¢Â®ÅÙ¤â¤¢¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤´¤¤¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤Æ¤ë¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï3-6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÀ»ÃÏ¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
