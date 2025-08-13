【ZARAのリネン】が涼しげオシャレ！ 大人のキレイ見え♡「夏アイテム」

暑い季節でもさらりと心地よく着られそうなリネン素材。なかでも【ZARA（ザラ）】のリネン100%アイテムは、通気性に優れた着心地と、洗練されたデザインの両方が楽しめるのが魅力です。ナチュラルな素材感できれい見えが叶いそうな「ZARAのリネン」は、大人世代のデイリーコーデにもぴったり。今回は、そんな注目アイテムを厳選してご紹介します。夏のおしゃれを快適に楽しみたい人はぜひチェックしてみて。

おしゃれボタンがアクセントの個性派ベスト

【ZARA】「リネン100%クロップドベスト」\7,990（税込）

斜めに入ったボタンが印象的な、インディゴブルーのベスト。かちっとした見た目ながら、短め丈でボトムスとのバランスがとりやすく、スタイルアップも狙えそうです。公式サイトによると「リネン100%」素材で、通気性が良く夏も快適な着心地に期待。シンプルなコーデにさっと重ねるだけで、個性と季節感のあるスタイルが楽しめそうです。

涼やかに決まる上品スカート

【ZARA】「ミディリネンスカート100% ZW COLLECTION」\7,990（税込）

リネン100%ならではの風通しの良さと軽やかさで、暑い日もさらりと涼しげに着こなせそうなミディ丈スカート。裾に向かって少し広がりのあるきれいめなシルエットが上品で、程よく長めの丈感が大人っぽさもしっかりキープ。シンプルなトップスを合わせるだけで、品のある夏コーデが完成しそうです。

一枚でサマ見えのリゾート感漂うワンピ

【ZARA】「リネン100%ワンピース ZW COLLECTION」\13,590（税込）

大胆なオフショルデザインが目を引く、ホワイトのリネン100%ワンピース。デコルテや肩まわりをすっきり見せてくれるので、アクセサリーも映えそうです。ゆったりとしたシルエットと幅広の袖でリラックス感もあり、バサッと着るだけでサマになる一枚。さらっとして、暑い日も快適に過ごせそうです。

落ち着きカラーも涼しげ素材でさらっと快適に

【ZARA】「ZW COLLECTION リネン100% パラッツォパンツ」\8,590（税込）

トレンド感のあるブラウンのワイドパンツは、落ち着いた色味ながらリネン素材の軽やかさで重たくならず、夏でも涼しげな印象に。ムレにくく肌に張り付きにくい着心地にも期待できそう。リラックス感のあるデザインで、こなれた大人カジュアルが楽しめるはず。シンプルなのでさまざまなトップスとも合わせやすく、夏コーデの頼れる存在です。

