【バスケ男子】日本の準々決勝進出戦で「中東の笛」がトレンド入り 解説のベンドラメ礼生も疑問
◇アジアカップ 準々決勝進出戦 日本ーレバノン（2025年8月12日 サウジアラビア・ジッタ）
バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ準々決勝進出戦で前回大会準優勝のレバノン（同29位）と対戦。第1Qから審判の笛に苦戦する場面があった。
負けたら終わりの決勝トーナメント。アジアカップでは1997年以来となるメダル獲得を目指すホーバス・ジャパンは、準々決勝進出戦で前回大会準優勝のレバノンと激突した。
レバノンの太鼓応援や大歓声が響き渡る完全アウェーの中で、第1Q序盤は、一進一退の攻防が続いていたものの、ミスからの失点を許して相手にリードを許した。残り3分45秒に途中出場の富樫勇樹（32＝千葉J）が速攻からドリブルでボールを運ぶと、相手が接触してきたように見えたが審判の笛は鳴らずターンオーバーとなった。さらに残り2分1秒の守備の場面では、途中出場の西田優大が手を挙げて好守備に見えたが、審判の笛が鳴って相手にフリースローを与えてしまった。
ABEMAの解説を務めていた日本代表経験者のベンドラメ礼生（31）も「完全に止めたでしょ！？」と審判を疑った。
ネットでは「中東の笛」がトレンド入り。「レバノンは吹かれないからやりたい放題」「パリ五輪並みに酷いぞ」「ここにきて中東の笛ですか？」「サッカーでよくいう中東の笛っていうやつ？」「バスケでも中東の笛ってあるのね」などの声が上がった。