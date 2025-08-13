Amazonにてレバーレスアケコンが特別価格で販売されている。期間は8月23日23時59分まで。

対象商品には、Haute42のマグネット着脱式天板を採用したC16や薄型、小指ボタン搭載のR16、Cosmoxgamingの厚さ1cmの薄型R16など、各種レバーレスアケコンがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Haute42レバーレスコントローラー: C16 マグネット着脱式シリーズ

Haute42次世代レバーレスコントローラー「C16」が登場。マグネット着脱式天板を採用し、ネジ不要、工具不要で、ボタンを長押しするだけで天板をスッと取り外しできる。また、天板を本体に近づけるだけでしっかり吸着。さらに、筐体に絶妙な傾斜がついており、長時間のプレイでも手首に負担がかからない設計。快適さ・実用性・メンテナンス性が備わっている。

前面と側面に2つのType-Cポートを搭載し、柔軟な配線が可能。RGBライティングのON/OFF切り替えができるライトロックボタンと、誤操作を防ぐトーナメントロックボタンも装備。最新のRaspberry Pi RP2040チップ＆GP2040-CEファームウェアを搭載し、操作遅延はわずか1ms未満。Dパッドモード切替、SOCDクリーナー、連射機能、キーリマップなど、格闘ゲーマーが求める要素が網羅されている。

DIYテンプレートが付属しており、デザインのカスタマイズも楽しめる。

レバーレスアケコン Cosmoxgaming R16: 薄型

本商品は、厚さわずか1cmの薄型モデルのレバーレスアケコン。ボタンリム搭載で押し心地向上、小さくした20.6mmのキーキャップはスライド入力がしやすい設計となっている。Kailth Crystalスイッチを採用しているため、最速クラスの応答速度を実現。1ms以下の遅延で快適な操作性を実感できる。さらに、SOCDクリーナー（反対方向同時入力）やゲームモードの切替、キー割り当て、連射機能、ターボ機能、EXTポートなどの豊富な機能が搭載。

また、Crystalスイッチと透明なアクリル積層タイプが採用されており、LEDの発色が良く綺麗に光る。RGBライティング効果や天板のテンプレート、スプラッシュスクリーンも自由自在にカスタマイズできる。