第５子の次女を出産した元「モーニング娘。」の辻希美（３８）が１２日、自身のＳＮＳを更新し、退院を報告した。

９日に自身のインスタグラムで、夫の俳優・杉浦太陽（４４）と４人の子どもに囲まれて、生まれたばかりの子どもを抱き「２０２５年８月８日に無事第５子を出産しました 母子共に健康です」と報告していた辻。

この日はインスタに「無事退院しました」と記し、次女を抱いた杉浦との写真を投稿。「今回の出産は本当に最高に幸せなお産で それは素敵な産院に出会う事が出来 素敵なお産をさせてくれた先生や助産師さんのお陰でした 最後にｂａｂｙフォトの撮影もして下さり ご飯も本当に美味しかったです 本当に出産前から退院までお世話になりました」と、ベビーフォトや豪華な食事の写真もアップ。「今日から杉浦家 家族７人生活がスタートです」とつづった。

この投稿には、更新から１時間あまりで１３万件を超える「いいね」がつけられた。

辻は杉浦と２００７年に結婚。同年１１月、現在インフルエンサーとして活動する長女・希空（のあ）さんを出産。１０年１２月には長男・青空（せいあ）くん、１３年３月に次男・昊空（そら）くん、１８年１２月に三男・幸空（こあ）くんが誕生した。今年３月、第５子の妊娠を発表。杉浦は今月６日に「本日より育休に入ります」と報告していた。