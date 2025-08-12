8月8日、韓国の6人組ガールズグループが公式YouTubeチャンネルを更新。ミニアルバムのトレーラーを公開したところ、映像内の演出が物議を醸している。

その6人組グループとはIVEだ。IVEは8月25日に4thEP「IVE SECRET」をリリースする予定で、今回の動画はこのアルバムの世界観を表現したもの。「EVIL CUPID」のコンセプトで制作され、メンバーたちは危険な香りを漂わせるキューピッドに扮している。

問題となっているのは、動画の中盤のシーン。キューピッドに扮したメンバーが豹変し、折り紙の鶴を燃やしたり、翼の付いた動物のオブジェを投げつけて壊したり、銃でユニコーンを撃ったりする場面だ。

この動画のコメント欄には、普段の同グループのMVよりも数倍多い7000件以上のコメントが寄せられ、その中にはこんな批判の声も。

《平和への祈りの象徴である折り鶴を燃やす意図が全くわからないのですが、誰かおしえてください》

《まさにわざとなら性格が悪すぎるしわざとじゃないなら配慮がなさすぎる、ってやつだね》

《深く考えすぎ、って言っている人いるけど、こんなにも複雑な思いをしている人がいるならそれは失敗では》

「IVEのMVがネット上で“炎上”しているいちばんの理由は、日本で平和のシンボルとされている“折り鶴”を燃やす映像を“このタイミング”で出したためです。動画が公開されたのは、長崎に原子爆弾が投下されて80年となる8月9日の前日でした。

また、ユニコーンを銃で撃った、唯一の日本人メンバーであるレイ（21）が着ているTシャツにだけ、“I’m sorry”と書かれてあったこともさまざまな憶測を呼んでいます。日本中が犠牲者を悼むタイミングだっただけに、これらの表現に拒否反応を示した人もいたのでしょう」（芸能ライター）

いっぽう、一部のファンからは擁護の声もあがっている。

《韓国人にとって折り鶴は願いを叶えるとかぐらいの軽い意味だし、日本で平和を意味してるとかも知らないよ》

《当日と被ってるなら分かるけど、被らないように前日にしてる時点で配慮してるやん》

《深読みしすぎだよ》

大きな反響を呼ぶこととなったMVだが、現在までに公式の声明などは出ておらず、真相は制作者のみぞ知るところだ。