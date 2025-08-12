この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

住宅の常識を覆す驚愕の家を紹介した動画「【家賃1万円シリーズ Part.3/後編】増築が繰り返された衝撃の13DK戸建てを内見！」が紹介され、人気YouTuberのゆっくり不動産さんが13DKへと変貌した戸建て物件を徹底解剖した。動画では、前回の前編で沖縄出身の現役ユタの住人によるスピリチュアルな案内や「骨壺」「お札」などの強烈エピソードが登場。今回はその後編として、この謎めいた住居の3階までをじっくりと内見していった。



ゆっくり不動産さんは内見のなかで「この家は左から住居、ガレージ、と全く異なる別の建物が横並びになっている形。全部繋がっとーやん。どゆこと？」と驚きをあらわに。もともと独立していた建物同士が時を経て徐々に合体・増築されたと推理し、「時空のキメラやん。かっこよかー」とその唯一無二の物件ぶりを絶賛した。



内装に目を向けると、階ごとに歴史とテイストの異なる空間が迷路のように展開。ゆっくり不動産さんは「物理的に、半ば、無理やり接続されているという事実」「出窓というと屋外のものが、まさか階段の途中に」と独自のツッコミも忘れない。壁材や床の高さなど、時代や設計思想が異なる名残を残す大胆な増築の痕跡も丁寧に解説した。



巨大なフリースペースや広大なバルコニー、レトロなタイルや複数の出窓など、随所に「謎」と「面白さ」「カオス」が渦巻く本物件。トイレかと思いきや何かわからない個室、「炭の熟成」スペース、剣道場のような多目的空間に「この家の世界観どげんなっとーと？」と、うなる一幕も。「ここは和室かと思ったけど怪しいばい」「木のぬくもり全開のアナザーワールド」とコメントを連発した。



検証を重ねた末、「最初は住居のみ、テナントを増築、ガレージを追加、という順に拡張されたんじゃないかと推測しています」と自身の増築考察を展開。「本来は別々の建物だったものを無理やり繋げたという印象が強く残っている」と分析し、「増築の真相は…まったくわからん。意味わからん。 あなたわかります？」と視聴者に呼びかけた。



最後は「いいか悪いかは置いといて、ここまで大胆に拡張し続ける情熱と発想には本当に感服させられました」と総括。「僕がここに導かれたのは偶然の一致なのか、それとも誰かの何かの意思が働いたのか」と独特の余韻を残し、次回も個性的な物件内見を予告した。