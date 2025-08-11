¢¨ÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤È°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Þ¤¹¡ª
º£²ó»ÈÍÑ¤·¤¿MD¥·¥ç¡¼¥ë¥â¡¼¥á¥ó¥È ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï ¤¹¤Ù¤ÆÆ±°ì¥È¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç ¼Î¤Æ¿§¤â¤Ê¤¯¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥¤¥¯¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡ª ÎÞÂÞºî¤ë»þ¤â¿§¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¡¢¥È¡¼¥ó¤¬Î¥¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤Ä¤¤¹¤®¤ë¤È°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¼«Á³¤Ê±Æ¤ò±é½Ð¤·¤ä¤¹¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¢ö mude MD¥·¥ç¡¼¥ë¥â¡¼¥á¥ó¥È ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È 01¥¦¥©¡¼¥à¥á¥â¥ê¡¼ \4,224
