台湾の総人口、2333万人余り　19カ月連続減＝7月末現在

（台北中央社）内政部（内務省）が11日までに発表した台湾の人口に関する統計によると、7月末時点の総人口は前月比8805人減の2333万7936人だった。19カ月連続の減少となった。



7月の出生数は8939人で、前月より29人減少。死亡数は1万6846人で、同292人増えた。出生数から死亡数を引いた「自然増減」は7907人のマイナス。



県市別では、前年同月比で人口減少率が大きかったのは順に離島・金門県（2.86％）、同連江県（2.64％）、台北市（2.14％）。一方、人口増加率は北部・桃園市が0.96％で最大で、新竹県（0.79％）、中部・台中市（0.51％）が続いた。



また、65歳以上の人口の割合が最も高いのは台北市で23.69％。最も低いのは北部・新竹県で14.78％だった。20歳以上の人口の割合は、金門県が88.58％で最も高く、新竹市が79.52％で最も低かった。



