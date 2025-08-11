スマホ決済サービスのPayPayは8月31日まで、「大田区でレッツキャッシュレス！最大20％戻ってくるキャンペーン」を実施している。期間中、ポスターを掲出していたり、PayPayアプリの「近くのおトク」に掲載されていたりする大田区の店舗にてPayPayで支払うと最大20％のPayPayポイントが付与される。



●はま寿司、串カツ田中、バーガーキングなど



支払い方法は、PayPayクレジットやPayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビットが対象。ポイントの付与上限は2000ポイント／回、5000ポイント／期間となる。



同キャンペーンでは、はま寿司や串カツ田中、鳥貴族、焼肉ライク、バーガーキング、なか卯など飲食店・居酒屋のほか銭湯やサウナ、カラオケ、美容院、サロン、クリーニングなど幅広い業種が対象になっている。夏休みは大田区でお得に過ごそう。