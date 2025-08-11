この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『関西の電気ガスはセットか別々どっちが安い⁉料金比較しておすすめを紹介』で、小売電気アドバイザーのしばきょん先生が、関西地方に住む方のために電気と都市ガスの料金ベストな組み合わせについて徹底解説した。



「関西電力のセットがお得なのか、安い会社で分けた方が得なのか、徹底比較しました」と語るしばきょん先生は、戸建てや賃貸、一人暮らしから大家族まで家族人数ごとの使用量パターンで異なる組み合わせを詳細に試算。その結果から最安となる選択肢を導き出した。



関西エリアの大手電力会社“関西電力”は、全国的に見ても珍しく電気料金が比較的安いことで知られており、さらに関電ガスで都市ガスも供給。

「関西電力で電気とガスをセット契約するとセット割引でガス代3%オフになる」としながらも、「実は別々の会社で契約する方が光熱費全体ではお得になりやすい」との見解を示した。



試算では、1人暮らしの初年度は電気はシン・エナジー、ガスはエルピオ都市ガスの組み合わせが、2年目以降は関西電力の電気＋関電ガスが有利という結果に。

2-3人暮らしや4-5人の世帯では「0円でんきとエルピオ都市ガスの組み合わせが断然安い」とし、「年間で1万円～2万円安くなるケースも」と解説する。

また「もう0円でんきの威力が圧倒的」と、そのお得度を強調した。



一方で、関西電力でのセット契約には支払いの簡便さや安心感、ガス3%引きのメリットなどもあり、「選択肢が少なくても手間なくすませたい方にはおすすめ」とバランスよく紹介。ただし、「セット割り＝最安ではない」と注意を呼びかけた。



エルピオ都市ガスや0円でんき、シン・エナジーについても注意点を解説。例えば「0円でんきは基本料金が無料だが、1年未満の解約で解約料がかかる」点や、「エルピオ都市ガスのキャッシュバックは利用開始から11カ月後に適用」されることも詳細に説明した。



番外編として「ドコモでんき＋ドコモガスの組み合わせは初年度Dポイント20%還元」などの裏技も紹介しつつ、「ご家庭での使用量やライフスタイルで最適解が変わるので、試算も活用しながら選んで」とアドバイス。



最後は「他にもこんな比較してほしいというリクエストはぜひコメント欄で」と締めくくり、「光熱費で損したくない方はぜひチャンネル登録を」と、情報発信の継続と視聴者への呼びかけで動画を終えた。