爽やかな酸味！ローソン「延岡発祥 直ちゃん監修 チキン南蛮弁当」
ローソンは、2025年8月12日(火)(※)より、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。
ローソン「延岡発祥 直ちゃん監修 チキン南蛮弁当」
発売日 ：2025年8月11日(月)
税込価格：697円
販売店舗：九州地区のローソン店舗(1,418店：2025年6月末時点)
九州地区のローソン店舗(1,418店：2025年6月末時点)では、『からあげクン サンポー食品監修 焼豚ラーメン味』のほか、地元名店の監修によるパスタやご当地のソウルフードや名産品を使用したパンやスイーツなど、計8品を楽しめます☆
(※)「延岡発祥 直ちゃん監修 チキン南蛮弁当」は、8月11日(月)発売。
今回は、ローソン「延岡発祥 直ちゃん監修 チキン南蛮弁当」を紹介。
宮崎県のソウルフード「チキン南蛮」。
タルタルソースをかけずに甘酢にくぐらせて仕上げる料理です。
ローソン「延岡発祥 直ちゃん監修 チキン南蛮弁当」は「直ちゃん」の味を再現し、ジューシーに揚げたボリューム感ある鶏肉に、爽やかな酸味の南蛮タレをかけています。
