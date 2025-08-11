¿ùÌîÍÚÎ¼VS¥µ¥ó¥É°ËÃ£¤Î¥±¥ó¥«¤âËÖÈ¯!? ËÌ³¤Æ»¤Î²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤°ìËÜÆ»¤Ë¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©²¶¤¿¤Á¡×
ËÜÆü8·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡õ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¿ùÌîÍÚÎ¼¤È¤È¤â¤ËËÌ³¤Æ»¤ÎÉÙÎÉÌî¡¦Èþ±Í¤ÇÀä·Ê¡õÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤òÃµ¤¹¡Ö²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛSixTONES郄ÃÏÍ¥¸ã¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÈÆæ¤Î³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤Ëº¤ÏÇ¡Ö¤â¤¦°ú¤ÊÖ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ä¡×
º£²ó¤ÏÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»Ì±¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÉÙÎÉÌî¡¦Èþ±Í¤Î¤³¤Î²Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È3¡¢¡ÖÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥Ù¥ó¥À¡¼Èª¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥àÉÙÅÄ¡Ù¡×¡ÖÀ¤³¦¤¬Àä»¿¤¹¤ë¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ë¡¼¤ÎÀä·Ê¡ØÀÄ¤¤ÃÓ¡Ù¡×¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à3¸ÄÊ¬¡ªÆú¿§¤Îå°Ýß¡Ø»Íµ¨ºÌ¤ÎµÖ¡Ù¡×¤âÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÎÎ¹¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤ÈÄ¹Ç¯ËÌ³¤Æ»¤ÇÈÖÁÈ¤òÂ³¤±¤ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¡¢Æ»Ãæ¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¿ùÌî¤Ë¤¦¤ó¤Á¤¯¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é½ª»Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÇú¾ÐÎ¹¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡¿ùÌîVS°ËÃ£¤Î¥±¥ó¥«ËÖÈ¯!?
Àä·Ê¡õÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤Î°ìÆ±¤À¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¹Âç¤ÊÂç¼«Á³¤¬¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¿¤Ó¤¿¤Ó°ìÆ±¤ò½±¤¦²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤°ìËÜÆ»¤Ë¡¢¿ùÌî¤Ï¡Ö¤³¤ì¡Ä¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¿¥«¤Þ¤Ç¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©²¶¤¿¤Á¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤Ò¤¿¤¹¤éÊâ¤¯²á¹ó¤ÊÆ»Ãæ¡¢°ËÃ£¤¬¤¢¤ë¼ºÂÖ¤òÈÈ¤·¤¿¿ùÌî¤òÀÕ¤áÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ùÌîVS°ËÃ£¤Î¥±¥ó¥«¤¬ËÖÈ¯¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¡¼¥¯¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÆ±¤¬Â¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤Ó¤ËÂ¥¤¹¥È¥·¤Ë¡¢°ìÆ±¤Ï¡Ö·øÊª¡×¡ÖÍ·¤Ó¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£
¤½¤ó¤Êº£²ó¤ÎÎ¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¸¸¤Î¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡Ø¥µ¥¦¥¹¥À¥¦¥ó¡Ù¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÈë¶Ì¾Å¹¤òÃµ¤»¡×¡£ÉÙÎÉÌî¤Î¹Âç¤ÊÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÐÊ¤àÅ¹¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñ¤«¤é¿Í¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ä¶Ì¾Å¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Íê¤ê¤Î¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¡Ö¥µ¥¦¥¹¥À¥¦¥ó¡×¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£Ê¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÊÕ¤ê¤ÏÂç¼«Á³¤¬¹¤¬¤ë²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¤â¤Ã¤È¤â¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¾å¤êºä¤Ç¡¢°ìÆ±¤ÏÈèÏ«º¤Øà¡£ÉÙß·¤Î¡Ö¡Ê¥µ¥¦¥¹¥À¥¦¥ó¤É¤³¤í¤«¡Ë¤³¤Ã¤Á¤¬¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤¬¶Á¤¯¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢°ìÆ±¤ÏÌµ»ö¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¡©