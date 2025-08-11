現実では腹が立ったりもやっとする相手でも、妄想の中で可愛いキャラクターに置き換えると、不思議と許せるようになることがあります。もぐさんはそんな発想から、夫を「可愛い女の子」にして漫画を描き、SNSに投稿中です。夫のことを本当に可愛いと思えるかどうか、その実験は今も続いています。



【漫画】「夫を可愛い女の子に描いてみた」全編を読む

ある日、お高めの生ハムを買ったもぐさんは、一口食べてしょっぱさを感じワインと一緒に少しずつ楽しもうと考えます。



そこへやってきた夫は、生ハムを箸で豪快に取り一口でぺろり。「全然しょっぱくない！うまい！」と、なぞの自慢げな表情を浮かべる夫に、もぐさんは「高血圧が怖いからやめてください！」とツッコミを入れるのでした。



漫画には、子どもたちもたびたび登場します。あるとき、娘が「パパってよく『ウー！マンボ！』って言うよね」と話し出しました。思わず笑いそうになりながら、もぐさんが聞き返すと、娘はママと話しているときによく言っている気がすると答えます。それを夫に伝えたところ、「そんなこと言ったことない！」と夫は大慌て。娘の中で形成されている謎の“パパ像”に、思わず笑ってしまったもぐさんでした。



家庭ではちょっとズレてるけれど、できる中間管理職の顔も

家庭内ではどこかズレた発言が目立つ夫ですが、会社では中間管理職です。ある日、息子の高校面接用の書類に目を通した夫は、「この高校のどこに魅力を感じたのか」「将来のビジョンを盛り込んだ方がいい」と、まるで就活のエントリーシートかと思うほど、本気で添削を始めます。息子の将来がかかっているからこそ、その表情は真剣そのもの。そんな姿に、もぐさんは思わず圧倒されてしまいます。



そんな真面目さは、家庭の外でも垣間見えます。ある日、会社の飲み会に出かける夫に、もぐさんは「もしかして早く行って待ってるタイプ？」と問いかけます。どうやら夫は、誰よりも早く店に行き、上司にお疲れさまの声をかけて席をすすめる“できる部下”スタイルのようです。「俺、あれだいっきらい」と言いつつも、結局早めに現地へ向かおうとする姿に、もぐさんは「さすが管理職」と思わず納得してしまうのでした。



その他に同作では、買い替えた枕の大きさに戸惑う姿や、千葉県と言えば落花生だと結びつけられて憤慨する様子、「いいね」が少なくて落ち込むもぐさんに対して「現実と戦え！」と手厳しく対応する姿など、夫のさまざまな一面が描かれています。



同作について、読者からは「かわいいのが悔しい」「新しいジャンル」と、斬新な発想を楽しむ声が寄せられていました。夫を「可愛い女の子」にして描くというユニークな試みを続ける作者のもぐさんに詳しく話を聞きました。



「この人って見た目はコワモテのおじさんだけど、中身は…」

ーだんな様を“可愛い女の子”として描こうと思ったきっかけは何だったのでしょうか？



日頃から夫のことでカチンと来ることが多く、この人って見た目はコワモテのおじさんだけど、中身はいわゆるメスガキっぽいよな…と思っており、漫画にしてみて私が可愛いと思えたら、さらにはフォロワーの皆さんにクスッとしてもらえたらいいなと思って描いてみました。



ーこの漫画を描き始めてから、現実のだんな様がより可愛く見えるようになったなど、日常生活に変化はありましたか？



「可愛い」と「憎たらしい」はこんなにも紙一重なんだなと思うとともに、夫のことを怖いと思って遠慮してたこともよりちゃんと伝えられるようになったように思います。



ーご家族は「だんな様が可愛い女の子として登場する漫画」のことをご存じですか？反応もあれば教えてください。



描いてみたらバズっちゃった！という話はしていましたが面と向かって漫画を見せるのは恥ずかしくて出来ていませんでした。今回ぬいぐるみのクラウドファンディング企画をきっかけに、夫や子どもにぬいぐるみのサンプルを見せたのでだいたいバレてしまっています。夫は『何が面白いのかわからないけど、俺のおかげだよな』と言ってました。子どもは『え？！パパがこの子なの？！』って大笑いしていました。



（海川 まこと／漫画収集家）