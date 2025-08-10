アーセナルの指揮官ミケル・アルテタはアスレティック・ビルバオとのプレシーズマッチ（3-0）の後、さらなる補強を計画していることを示唆した。



今夏の移籍市場でもアーセナルは積極的な補強を見せており、待望のストライカーであるヴィクトル・ギェケレシュをはじめ、ノニ・マドゥケ、マルティン・スビメンディ、クリスティアン・ノアゴール、クリスティアン・モスケラ、ケパ・アリサバラガをすでに獲得。英『BBC』によると、アーセナルは約1億9000万ポンド（約377億円）を上述した選手らの獲得に費やしているという。





しかし、今シーズンこそタイトル獲得を狙うアーセナルの夏はまだ終わらない模様。アルテタは「今後数週間でチームがどうなるか見てみよう」と語りつつ、「しかし、我々は積極的に選択肢を検討している」と述べており、まだ補強を計画していることを示唆した。「チームを去らなければならない選手も数人いるだろう」と既存戦力の売却に動くことにも触れたアルテタだが、アーセナルはクリスタル・パレスのエベレチ・エゼやレアル・マドリードのロドリゴの獲得も狙っていると報じられている。ここまで順調な補強を見せ、着実な戦力アップを図るアルテタ・アーセナルだが、移籍市場が閉まる最後の数週間で再びビッグディールを成立させるのか。今後の動きに注目したい。