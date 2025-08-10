女優・二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）が10日、結婚したことを発表し、ネット上で大きな話題を呼んでいる。

2人は連名で文書を発表。「平素より格別のご高配を賜り熱く御礼申し上げます。私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」と記した。

そして「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」と意気込みをつづった。

2人は2017年、日本テレビ「DASHでイッテQ！行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組NO.1決定戦 2017春」で共演。当時、二階堂が「カズ様とお会いしたかったんです。お顔がカッコイイなって。今日ずっとドキドキしていました」と照れながら語り、スタジオは大きな盛り上がりを見せていた。

ネット上では「デカい声出た」「伏線回収？」「どういう組み合わせだよおめでとうございます」「ビックリすぎておめでとう！！」「3回くらい読み返した」「なんか意外すぎる！」と驚きと祝福コメントが多く寄せられている。